Maduro acusa a EEUU de discriminación por aislarlo de Cumbre de las Américas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó el lunes al gobierno de Estados Unidos de discriminación tras aislarlo de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles y afirmó que la voz rebelde de Cuba, Nicaragua y Venezuela será escuchada en la reunión de una o de otra forma.

Los Angeles, 7 Jun 2022 (AFP) - La Cumbre de las Américas despegó este lunes en Los Ángeles con turbulencias tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como la deserción del presidente de México de este encuentro en el que la crisis migratoria regional es el plato fuerte.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, boicoteó el evento en represalia a la decisión de Washington de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. "No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión", dijo López Obrador.Estados Unidos minimizó la deserción de México, que estará representado por su canciller Marcelo Ebrard. "La posición del presidente (Joe Biden) es que no creemos que los dictadores deban ser invitados, razón por la cual el presidente (López Obrador) decidió no asistir", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "Vamos a recibir al canciller Ebrard y aplaudimos la significativa contribución de México a la cumbre", agregó la vocera, quien anunció que López Obrador visitará Washington en julio.La cita regional, que debería servir para trabajar en una agenda conjunta, ha mostrado las divisiones en una región donde "la influencia de Estados Unidos ya no es lo que era", según consideró el centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). - Ausencias - Frente a la ausencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su canciller, Bruno Rodríguez, calificó la cita de un "fracaso neoliberal" que "aísla y desconecta a EEUU de Nuestra América".En tanto que el líder disidente cubano Manuel Cuesta Morúa afirmó que el gobierno impidió el viaje de opositores a la Cumbre. "Un régimen excluyente que protesta cuando le excluyen", tuiteó.Los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, quien se alineó con López Obrador; de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuya gestión ha recibido críticas de la Casa Blanca; y de Bolivia, Luis Arce, tampoco estarán presentes en la cita, que no se celebraba en Estados Unidos desde 1994.El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no estará porque dio positivo para covid-19.El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo este lunes que Venezuela estará representada en eventos de la sociedad civil por delegados de Juan Guaidó, líder opositor a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como presidente interino."Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos", dijo por su parte el mandatario venezolano Nicolás Maduro el lunes, quien insistió en que Washington le dio una "puñalada" a la Cumbre.El centro de Los Ángeles, donde se realizan la mayoría de las reuniones y encuentros de la Cumbre, amaneció con seguridad reforzada. Los líderes de los países participantes comenzaron a llegar este lunes. Son esperados, entre otros, el mandatario de Chile, Gabriel Boric; de Argentina, Alberto Fernández; y de Brasil, Jair Bolsonaro, quien debe reunirse con Biden el jueves, de acuerdo con fuentes de Brasilia, en el que sería el primer encuentro de ambos mandatarios. - "Abusos y demoras" - El presidente Biden, quien viajará a Los Ángeles el miércoles, espera alcanzar acuerdos en materia económica y sanitaria, además de enfocarse en la situación migratoria, tema clave para la elección estadounidense de medio mandato que se realiza en noviembre.La Cumbre arranca en momentos en que Estados Unidos mantiene su frontera terrestre cerrada a migrantes sin visa bajo la restricción sanitaria Título 42.Decenas de personas de más de cien países, con altos números de Centroamérica y el Caribe, llegan a diario a lo largo de la frontera sur con México en busca de asilo o de una oportunidad de ingreso. En paralelo, una caravana con miles de migrantes de países como Venezuela, Honduras y Nicaragua salió este lunes bajo una intensa lluvia desde Tapachula, en el sur de México, con la intención de recorrer a pie más de 3.000 km para llegar a Estados Unidos."Le decimos a los mandatarios de los países que hoy se reúnen en la Cumbre de las Américas que las mujeres y los niños migrantes, las familias migrantes, no somos moneda de cambio, de intereses ideológicos y políticos", declaró a la AFP Luis García Villagrán, coordinador de la ONG Centro de la Dignificación Humana, que acompaña a los migrantes."Caminamos por nuestra libertad, porque tenemos derecho a migrar", añadió.La organización Human Rights Watch denunció en un informe que Estados Unidos y México vulneran los derechos de migrantes y solicitantes de asilo."Aquellos que cruzan la frontera sur de México huyendo de la violencia y la persecución tienen dificultades para obtener protección, se enfrentan a graves abusos y demoras", denunció la ONG, que también cuestionó las restricciones impuestas por Washington.