Ley de criptomonedas de EEUU apunta a monedas estables, minería

(Bloomberg) -- Un amplio proyecto de ley presentado por un dos senadoras bipartidistas reforzaría las normas relacionadas con algunos de los problemas más candentes a los que se enfrenta la industria de las criptomonedas, como el cumplimiento de las sanciones, la supervisión de las monedas estables y el uso de la energía.

La legislación, presentada el martes por la republicana de Wyoming Cynthia Lummis y la demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand, es uno de los intentos más ambiciosos de regular la volátil clase de activos. Aunque las posibilidades de que se apruebe son escasas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, podría servir de punto de partida para las negociaciones del próximo año.

Las legisladoras llevan meses redactando el plan, y se anticipó ampliamente que sería favorable para las empresas de criptomonedas debido a la reputación de Lummis como aliada de la industria. Ambas senadoras dijeron en sus declaraciones que es importante crear barreras para la industria y garantizar la protección de los consumidores, al tiempo que se deja espacio para que florezca la innovación.

A continuación, algunos de los aspectos más destacados del proyecto de ley Lummis-Gillibrand:

Un requisito de que los emisores de monedas estables mantengan el 100% de las reservas y revelen públicamente los activos que respaldan su token. Las monedas estables han sido foco de atención tras la implosión de la popular moneda terraUSD.

Encargar al Tesoro de Estados Unidos la elaboración de directrices para aclarar la responsabilidad de los emisores de monedas estables en el cumplimiento de sanciones.

Un requisito de que la Comisión Federal de Regulación de la Energía —en consulta con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)— analice e informe sobre el consumo de energía en el mercado de activos digitales, incluida la cantidad utilizada para actividades como la minería. Los grupos ambientalistas han estado pidiendo a los legisladores federales y estatales que tomen medidas enérgicas contra la minería de bitcoines.

Una orden para que un organismo de control gubernamental estudie las oportunidades y los riesgos de invertir los ahorros para la jubilación en activos digitales.

Encargar a la CFTC más autoridad para regular directamente las monedas categorizadas como materias primas, algo que han apoyado las bolsas de criptomonedas y otras empresas.

La creación de un comité asesor, compuesto por miembros del sector privado y público, para ayudar al Gobierno a monitorear los cambios y ofrecer recomendaciones.

Las dos senadoras dijeron en una entrevista en CNBC que continuarán trabajando con otros legisladores y reguladores, incluidas la SEC y la CFTC, mientras intentan su proyecto de ley avanza en el Congreso. Lummis dijo que esta semana se reunirá con el presidente de la SEC, Gary Gensler, para discutir la regulación de las criptomonedas.

La legislación, que podría dividirse en proyectos de ley más pequeños, probablemente tendría que pasar por al menos tres comités diferentes del Senado antes de ser sometida a votación en el pleno de la cámara.

