Chile puede generar cambios sin asustar inversionistas: ministro

(Bloomberg) -- El Gobierno de Chile confía en que podrá emprender reformas estructurales masivas sin ahuyentar a los inversionistas extranjeros, según una de las principales autoridades económicas del país.

“Nuestro principal mensaje es que no es lo mismo cambio que incertidumbre”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, de 39 años, en una entrevista realizada el lunes en Ottawa. Habló en Canadá como parte de una visita oficial del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien se reunió con el primer ministro Justin Trudeau e inversionistas antes de viajar a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

La Administración Boric impulsará la productividad a través del gasto en ciencia, tecnología e innovación, así como mediante nuevas alianzas público-privadas. Las autoridades también simplificarán las regulaciones, dijo Grau. Como ejemplo señaló que algunos proyectos aún deben conseguir más de 100 permisos incluso después de obtener la aprobación ambiental.

Esas medidas ayudarán a poner fin a una década de estancamiento sin infringir las promesas de disciplina fiscal, según Grau, quien obtuvo su doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania.

“Es posible tener un cambio con certeza, cuando se tiene el camino claro y cuando no hay sorpresas”, sostuvo el ministro.

Grau está ayudando a dirigir una de las economías más ricas de América Latina a través de un período de transición luego de su mayor agitación social en una generación. El exprofesor universitario está ayudando a implementar la visión de Boric de más igualdad y crecimiento inclusivo. Lo está haciendo en un momento especialmente complicado, cuando el crecimiento se está desacelerando y la inflación supera el 10%, un máximo de 28 años.

Al mismo tiempo, la Convención Constitucional está redactando una nueva Carta Magna que se someterá a referéndum nacional el 4 de septiembre. Por lo anterior, muchas empresas están esperando al margen hasta que haya más claridad legal y reglamentaria.

Nueva Constitución

Con respecto a los esfuerzos de Chile para reescribir la Constitución, Grau dijo que la incertidumbre de los inversionistas ha disminuido luego de que algunas de las propuestas más polémicas no lograran llegar al borrador.

“La gente piensa, y esto es particularmente cierto en el caso de los inversionistas extranjeros, que la Constitución es razonable”, dijo.

Encuestas recientes han mostrado que más votantes tienen la intención de rechazar en lugar de aprobar el documento. Aun así, ese resultado no está definido, ya que las encuestas de opinión pública también informan que alrededor del 20% de los encuestados están indecisos.

Si se aprueba por mayoría simple, la nueva Constitución despejaría el camino para regulaciones ambientales más estrictas, mayor representación para mujeres y comunidades indígenas, y un aumento de los factores que debe considerar el banco central. Reemplazaría la Carta vigente que data de la dictadura de 1973-1990.

En 2019, Chile se vio sacudido por disturbios cuando las protestas provocadas por un aumento en las tarifas del transporte público se transformaron en un movimiento social más amplio. Como parte de un plan para disipar las tensiones, los partidos políticos y el expresidente Sebastián Piñera respaldaron un plebiscito que allanaba el camino para la redacción de una nueva Carta Magna.

“Estamos enfrentando el problema que teníamos hace tres años con el malestar social, y ese problema lo estamos resolviendo con más democracia, fomentando la institucionalidad y siguiendo siempre los acuerdos que hicimos en todo el espectro político”, sostuvo Grau. “La forma en que Chile está resolviendo estos problemas es algo que debería dar más confianza a los inversionistas sobre el futuro”

