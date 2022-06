Virginia Beach, una escapada a la playa cerca de Washington

HANDOUT - Las aguas costeras de Virginia Beach se prestan para las excursiones en kayak. Foto: Virginia Beach CVB/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Chris Pace está muy concentrado, pescando. En ese rincón de la bahía de Chesapeake, en Virginia Beach, el agua le llega hasta las caderas. Hasta que da con una jaula grande cubierta de algas y la sube hasta su pequeño barco. "Hace un año puse aquí estas ostras jóvenes", dice Chris, propietario de la Lynnhaven River Oyster Company. Ahora tiene que comprobar regularmente si se encuentran bien. Lleva unos 16 meses que los mariscos alcancen el punto en el que los quieren los restaurantes y pescaderías de la zona. No hace falta aclarar que son de primera calidad: las ostras de Lynnhaven han sido apreciadas como una delicatessen por presidentes y aristócratas durante cientos de años. Una recomendación secreta para turistas Mariscos y pescados delante de la puerta, deliciosas frutas y verduras: la escena gastronómica de Virginia Beach se inscribe en la tendencia de "farm-to-table" y "sea-to-table". Porque también ofrece durante todo el año una amplia variedad de ingredientes regionales, que proveen las granjas tierra adentro. Esta gastronomía diversa es apenas uno de los atractivos para los capitalinos que llegan los fines de semana al sur del estado de Virginia para disfrutar de un descanso. Washington está apenas a cuatro horas de auto, un trecho corto teniendo en cuenta las distancias que hay que recorrer en Estados Unidos. Para los turistas, en cambio, esta ciudad costera es más bien una recomendación secreta para hacer un roadtrip (un viaje por carretera) tras empaparse de historia y cultura en la capital de Estados Unidos. Un hotel al lado del otro en el Oceanfront Virginia Beach es uno de los destinos más elegidos por los estadounidenses para su "spring break", las famosas vacaciones que se toman los estudiantes universitarios en los primeros días de la primavera, muchas veces en la playa. En el barrio de Oceanfront se pueden ver varios hoteles altos sobre la playa, una postal no muy distinta a las de Miami o Fort Lauderdale. Mientras que la playa de Oceanfront se encuentra claramente copada por los turistas, Sandbridge, en el sur, o Chic's Beach, en el norte, son claramente más tranquilas. Son las playas de los locales. Faros en la base militar Entre Chic's Beach y Oceanfront se encuentra el faro de Cape Henry, construido en 1792 y considerado uno de los más antiguos del país. El material de construcción de la torre es el mismo tipo de arenisca con la que fueron construidos muchos imponentes edificios de Washington. Hace tiempo que el faro está fuera de funcionamiento, pero igualmente se puede subir. Una vez arriba, uno se ve recompensado con una amplia vista sobre Chesapeake Bay. Directamente al lado hay un faro más nuevo, aunque tiene ya 150 años de antigüedad y está cerrado al público. A los dos faros se llega únicamente a través de la base militar de Fort Story, que está activa, y cuyo check-in es más estricto que en un aeropuerto. Una excursión ecológica en kayak En Cape Henry se encuentra también el First Landing State Park. Allí llegaron alguna vez los primeros colonos británicos. Desde el parque salen una serie de excursiones ecológicas en kayak o surf de pala (SUP) hacia el punto en que se encuentran el Atlántico y Chesapeake Bay. "Aquí se formó un ecosistema muy especial", dice el guía Mitchell MacCartney. Sobre la orilla se elevan robles cubiertos de musgo. Numerosas aves acuáticas encuentran allí su hogar. Mitch señala desde su kayak, que se desliza suavemente por el agua, que debido a las buenas condiciones hay muchos peces allí. Las ricas poblaciones de peces atraen a los delfines que, con algo de suerte, se pueden llegar a ver. Uno de los turistas pregunta por qué pareciera que cada tanto algo rasguña el bote. "Son las ostras", dice Mitch. Según cuenta, no solo se las cría, sino que también se reproducen naturalmente. Información: Virginia Beach Cómo llegar: varias aerolíneas vuelan al aeropuerto de Washington Dulles, en el estado norteamericano de Virginia. Desde allí se puede viajar directamente con un coche de alquiler hacia Virginia Beach o hacer conexión con un vuelo con destino a Norfolk. Desde este pequeño aeropuerto solo hay unos 30 kilómetros hasta Virginia Beach. Requisitos: los viajeros deben contar con un esquema de vacunación completo y presentar un test negativo (antígeno o PCR) que no tenga más de 24 horas. Las excepciones a esta norma son muy escasas. Algunos países necesitan visa y otros permisos de viaje como la Esta. Clima: el clima es bastante agradable durante casi todo el año e incluso en invierno es raro que haya heladas. Pero la mejor temporada para disfrutar de la playa y las actividades al aire libre va de abril a octubre. dpa