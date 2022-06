Victoria aplastante del partido en el poder en escrutinio local en Camboya

El gobernante Partido del Pueblo Camboyano logró una aplastante victoria en las elecciones locales, según los primeros resultados anunciados el lunes por el comité electoral nacional.

La eleccion del domingo suponía un primer test para una oposición que busca desafiar el poder del primer ministro Hun Sen, quien dirige Camboya con mano de hierro desde hace 37 años, antes de las elecciones legislativas previstas en 2023.

Con una participación del 78%, el partido de Sen habría conseguido el 80% de los cargos locales en las 1.652 comunas, según los resultados provisionales.

El Partido de la Luz de las Velas, el mejor situado de la oposición, habría obtenido el 18% de los puestos.

Este partido criticó en un comunicado unas elecciones "no libres y deshonestas", que "no reflejan la voluntad del pueblo camboyano", pero no rechazaron los resultados.

Según documentos del Partido del Pueblo Camboyano a los que tuvo acceso AFP, esta formación obtuvo 5,3 millones de votos, de un total de 7 millones de votantes que se desplazaron a las urnas, según el comité electoral.

Enfrente, el Partido de la Luz de las Velas recibió el apoyo de 1,6 millones de camboyanos.

Los resultados oficiales se anunciarán el 26 de junio.

