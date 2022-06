Ucrania cautelosa de pacto agrícola impulsado por Turquía, Rusia

(Bloomberg) -- Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo tentativo para reanudar los envíos de productos agrícolas de Ucrania desde un puerto clave del mar Negro, pero Kiev se mantiene escéptico sobre el propuesto pacto, según personas familiarizadas con las discusiones.

El Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofreció ayuda militar para despejar las minas frente a la costa de Odesa y escoltar a los buques con cereales, pero Ucrania aún debe respaldar el plan, preocupada de que, al retirar las defensas, pueda dejar el crucial puerto abierto a un ataque ruso, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos que aún no son de carácter público. Turquía espera que un respaldo de las Naciones Unidas a la propuesta pueda disipar las preocupaciones de seguridad, dijeron las personas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Kiev no fue invitado a las conversaciones sobre el acuerdo que se llevarán a cabo en Ankara esta semana. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien tiene previsto visitar la capital turca el miércoles para las conversaciones, dijo el lunes que es optimista de que las autoridades militares podrán encontrar una solución.

La invasión del Kremlin ha interrumpido los envíos de cereales y otros productos agrícolas de Ucrania, amenazando con una escasez de alimentos a millones de personas en sus mercados tradicionales. Moscú ha negado su responsabilidad por la interrupción, pero exigió el alivio de sanciones estadounidenses y europeas que limitan sus exportaciones de fertilizantes y productos agrícolas.

Ucrania y sus aliados culpan a Rusia por bloquear los envíos. Zelenski dijo que hasta 25 millones de toneladas de cereales ahora están atrapadas sin rutas de exportación, una cifra que podría triplicarse para el otoño. El mandatario dijo que Kiev está buscando garantías de que sus puertos estarán protegidos del ataque ruso una vez que se eliminen las minas.

“Las garantías más firmes serán las armas” que permitirían a Ucrania combatir a los barcos rusos si ellos atacan puertos ucranianos, señaló.

El plan ruso-turco permitiría la remoción de minas cerca de Odesa y garantizaría un paso seguro para los barcos que salen del mar Negro, bajo los auspicios de la ONU, dijeron las personas. Turquía, que desde hace meses intenta mediar en el conflicto, pretende establecer un centro en Estambul para vigilar y coordinar los envíos. Ucrania no ha participado directamente en las conversaciones, según un funcionario allí.

“Al comentar por adelantado sobre el logro del acuerdo, Rusia busca transferir la responsabilidad a Ucrania” por la interrupción de los suministros, dijo Taras Kachka, viceministro de Economía de Ucrania, en un mensaje de texto. “Pero el hecho es que la crisis alimentaria ha sido artificialmente generada solo y únicamente por Rusia”.

Rusia también exige la capacidad de inspeccionar los barcos que se dirigen a Ucrania en busca de armas, una condición a la que Kiev se ha resistido.

