Presidente de México no irá a Cumbre de las Américas por Cuba

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, a la derecha, sale del podio después de hablar durante una conferencia de prensa con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el Palacio Nacional en Ciudad de México, México.

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar esta semana en Los Ángeles en protesta por la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, dijo el lunes López Obrador a los periodistas durante su conferencia de prensa diaria. Eso “es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”.

AMLO, como se conoce al presidente, venía advirtiendo desde hace semanas que no asistiría a la cumbre y enviaría al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su representación si Biden no extendía la invitación a todos los países latinoamericanos, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El líder mexicano dijo que lamentaba no poder reunirse con Biden en Los Ángeles y señaló que viajará a verlo a EE.UU. el próximo mes. Culpó al Partido Republicano junto con la comunidad cubana en EE.UU. por las políticas del país hacia la isla comunista, incluido el embargo comercial vigente desde hace 60 años.

El Gobierno de EE.UU. considera que Cuba, junto con Venezuela y Nicaragua, no siguen procedimientos democráticos, por lo que deben ser excluidos de la máxima cita política de la región. La Administración Biden tomó la decisión final de no invitar a estos tres gobiernos, dijeron a Bloomberg News el domingo personas familiarizadas con la decisión.

La participación de todos los jefes de Estado de la región abrió una brecha entre la Administración Biden y algunos gobiernos de América Latina. El argentino Alberto Fernández y el chileno Gabriel Boric también estuvieron entre los líderes que instaron a que todos los países fueran incluidos en la cumbre.

Sin embargo, la posibilidad de un boicot por parte de las naciones latinoamericanas perdió impulso el mes pasado cuando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que viajará a Los Ángeles para sostener una reunión bilateral con Biden. La asistencia de la economía más grande de la región, luego de que Bolsonaro inicialmente considerara no participar del evento para enfocarse en su campaña de reelección, sumó un participante crucial a la cumbre.

En cualquier caso, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó viajar a EE.UU. en un mensaje en su cuenta de Twitter. En su lugar, la nación caribeña invitó a sus aliados a una reunión rival en La Habana, que incluye a partidarios regionales como Nicaragua y Venezuela.

