LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Lunes 6 de junio de 2022

LO ÚLTIMO

Asesinan a ministro dominicano de Medio Ambiente

NY eleva edad para comprar fusiles semiautomáticos

Entierran a víctima de masacre en Uvalde que amaba “Encanto”

Reportan al menos ocho casos de migrantes muertos en Darién

Se ahonda la pelea entre Evo Morales y Luis Arce en Bolivia

Obra basada en el “Popol Vuh” debutará en Guatemala y España

PRIMERA PLANA

UCRANIA-GUERRA KIEV - El gobierno británico afirma que el sistema de lanzacohetes múltiple que ha ofrecido a Ucrania supondrá un “aumento significativo en la capacidad” de los esfuerzos del país para resistir la invasión rusa. Por John Leicester. 472 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-OCCIDENTE: General: EEUU seguirá dando apoyo “significativo” a Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania.

AMN-GEN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

LOS ÁNGELES - Cuando los mandatarios del continente se reúnan esta semana en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, es probable que el foco de atención se desvíe de la implementación de cambios en las políticas sobre temas en común -la migración, el cambio climático y la inflación- y pase a centrarse en algo atractivo para Hollywood: el drama de la alfombra roja. Por Elliot Spagat, Joshua Goodman y Chris Megerian. 1.362 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

Con:

-MÉXICO-CUMBRE AMÉRICAS: El presidente de México anuncia que no va a la Cumbre de las Américas.

AMN-GEN MUSK-TWITTER

DETROIT - Elon Musk amenaza con retirar su oferta de 44.000 millones de dólares para adquirir Twitter. Acusa a la compañía de negarse a darle información sobre las cuentas de usuarios falsos. Por Tom Krisher y Matt O’Brien. 678 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN GBRETAÑA-MONARQUÍA

LONDRES - Los británicos empiezan a hacerse a la idea de que el prolongado reinado de Isabel II está llegando a su fin y se preguntan si la monarquía sobrevivirá su eventual desaparición. Por Danika Kirka. 1.000 palabras. AP Foto.

REP-GEN EEUU-CONGRESO-AUDIENCIAS

WASHINGTON - Arrancan finalmente las audiencias legislativas sobre la toma del Congreso, en las que se explorará el papel de Donald Trump y su gente en la sublevación que hizo que se tambalease la democracia estadounidense. En medio de una pandemia, de una alarmante inflación y de la invasión rusa de Ucrania, no obstante, ¿prestarán atención los estadounidenses? Por Calvin Woodward. 1.200 palabras. AP Foto.

DEP-TEN NADAL-FUTURO

PARÍS - Las lesiones generan incertidumbre acerca del futuro de Rafael Nadal. Lo que no está en duda es su legado: 22 títulos de Grand Slam -más que ningún otro jugador en la historia- y 14 ediciones del Abierto Francés, hazaña difícil de igualar. Por Howard Fendrich. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN REPÚBLICA DOMINICANA-ASESINATO

SANTO DOMINGO - Asesinan a disparos al ministro dominicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su oficina, informan funcionarios. Por Martín Adames. 116 palabras. ENVIADO.

AMC-INM PANAMÁ-MIGRANTES

PANAMÁ - Hasta mayo se han registrado al menos ocho migrantes fallecidos en su intento por cruzar la peligrosa jungla del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia. Las autoridades forenses advierten que podría haber más muertes debido a la intensificación de las lluvias en los próximos meses. 291 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-CRISIS POLÍTICA

LA PAZ, Bolivia - El expresidente boliviano Evo Morales pasa a la ofensiva contra el gobierno de su heredero político Luis Arce y le reclama públicamente por la falta de obras y la permanencia en el cargo del ministro de Gobierno, a quien ha cuestionado duramente. 343 palabras. ENVIADO.

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

TAPACHULA, México - Justo cuando los líderes de América están a punto de iniciar una cumbre continental en Los Ángeles para abordar, entre otros temas, el creciente flujo migratorio, un nuevo grupo de migrantes sale caminando del sur de México con el fin de que los mandatarios del continente vuelvan los ojos hacia ellos. 588 palabras. AP Fotos. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ACTUALIZADO.

CAR-CLI TORMENTAS MIAMI - La tormenta tropical Alex, la primera con nombre en la temporada de huracanes del Atlántico, avanza hacia Bermuda después de dejar tres muertos en Cuba y provocar inundaciones en algunas partes de Florida. 316 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN NUEVA YORK-ARMAS

ALBANY, Nueva York, EE.UU. - Los neoyorquinos menores de 21 años no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud de una nueva ley que la gobernadora Kathy Hochul firma, para convertir al estado en uno de los primeros en promulgar una importante iniciativa respecto al control de armas tras una serie de tiroteos masivos en el país. Por Maysoon Khan. 324 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN TEXAS-TIROTEO-FUNERAL

UVALDE, Texas, EE.UU. - Eliahna Garcia adoraba la película “Encanto” de Disney, y los diseñadores del vestuario de la cinta animada le enviaron a sus padres un vestido a la medida y otros artículos para ayudarles a recordar a la niña de nueve años después de su entierro. 248 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN VIRUELA SÍMICA-GBRETAÑA

LONDRES - Las autoridades británicas reportan 77 casos más de viruela símica, lo que eleva el total a más de 300 en todo el país. Hasta la fecha, Gran Bretaña tiene el mayor brote identificado de la enfermedad fuera de África y la gran mayoría de las infecciones se han producido entre hombres homosexuales y bisexuales. Por Maria Cheng. 318 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-POLÍTICA

LONDRES - El primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta a una moción de censura que podría expulsarlo del poder luego de meses de un descontento creciente hacia su gobierno. Tal descontento amenaza con derribar finalmente a un político que a menudo ha parecido invencible a pesar de sus múltiples escándalos. Por Jill Lawless. 632 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA BEIJING -Los comensales regresan a los restaurantes en la mayor parte de Beijing por primera vez en más de un mes, mientras las autoridades siguen suavizando las restricciones asociadas con la pandemia tras prácticamente erradicar un pequeño brote de COVID-19 bajo la estricta política china de “cero COVID”. 455 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN INDIA-ISLAM NUEVA DELHI - Varios países musulmanes expresan su indignación a India después de comentarios despectivos sobre el islam y Mahoma realizados por miembros destacados del partido nacionalista hindú en el gobierno, lo que ha provocado acusaciones de blasfemia en países árabes y un efecto adverso que Nueva Delhi intenta contener. Por Sheikh Saaliq. 465 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES SEÚL - Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur lanzan ocho misiles balísticos al mar en una demostración de fuerza equivalente a los lanzamientos de misiles norcoreanos el día anterior, dentro de una serie de provocadores ensayos armamentísticos. Por Kim Tong-Hyung. 453 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT JAPÓN-BRASIL

TOKIO - Brasil doblega 1-0 a Japón en un partido amistoso gracias al gol de penal cobrado por Neymar en una noche lluviosa en el nuevo Estadio Nacional de Tokio. Fue el gol número 74 de Neymar con la selección brasileña, con lo que quedó a tres de igualar el récord fijado por Pelé. Por Stephen Wade. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y ENTRETENIMIENTO

___________________________________

ESP-TEL PREMIOS MTV

LOS ANGELES - Jennifer Lopez recibe el Premio Generación en los Premios MTV al Cine y la Televisión en los que da un discurso emotivo sobre cómo los creyentes y los escépticos contribuyeron por igual a su éxito. Lopez también ganó uno de los premios en competencia por la canción “On My Way” de la película “Marry Me” en la que actúa. Olivia Rodrigo se llevó premio a mejor documental musical por su proyecto “Olivia Rodrigo: driving home 2 u” y la popular “Spider-Man: No Way Home” ganó cono mejor película. Por Jonathan Landrum Jr. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS KEVIN JOHANSEN

CIUDAD DE MÉXICO - Kevin Johansen comparte algunas de sus canciones y autores favoritos en “Tú ve” un álbum en el que tiene invitados como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y uno de sus “ídolos”, el rockero neoyorkino David Byrne. Johansen conversó sobre este proyecto en el que también tuvo el gusto de cantar a dueto con su hija Miranda, alias Wiranda Johansen. Por Berenice Bautista. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEA GUATEMALA-ESPAÑA-POPOL VUH

CIUDAD DE GUATEMALA – Tras su debut en Guatemala, la historia de la creación del universo escrita en el “Popol Vuh”, el libro sagrado de los mayas, llegará al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España, que en su edición número 45 presentará por primera vez una puesta en escena inspirada en la literatura clásica guatemalteca. Por Sonia Pérez D. 437 palabras. AP fotos. ENVIADO.

