EXCLUSIVA-Rusia advierte a medios de prensa de EEUU en Moscú que pueden perder acreditación: fuentes

Por Guy Faulconbridge

LONDRES, 6 jun (Reuters) - Rusia advirtió el lunes a las organizaciones de noticias estadounidenses que corren el riesgo de perder su acreditación a menos que mejore el trato a los periodistas rusos en Estados Unidos, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, se ha impedido que algunos medios estatales rusos operen en Estados Unidos y otros estados occidentales al retirar sus licencias de transmisión y sancionar a los medios. Moscú dice que esas medidas muestran un desprecio por la libertad de prensa.

El presidente Vladimir Putin firmó una ley en marzo que impone una pena de prisión de hasta 15 años por difundir intencionalmente noticias "falsas" sobre el Ejército, lo que llevó a algunos medios occidentales a sacar a sus periodistas de Rusia.

María Zajarova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, anunció la semana pasada que convocaría a los jefes de los medios de comunicación estadounidenses para notificarles "medidas más estrictas".

En la reunión del lunes, describió las dificultades para los periodistas rusos en Estados Unidos, incluidas las renovaciones de visas, el congelamiento de cuentas bancarias y el presunto acoso por parte de las agencias de inteligencia, según tres fuentes con conocimiento directo de la reunión.

Zajarova advirtió que si los periodistas rusos no pueden trabajar libremente en Estados Unidos, sus reporteros en Rusia corrían el riesgo de enfrentar dificultades similares con sus visas, acreditaciones y cuentas bancarias.

La funcionaria sostuvo que, a menos que las cosas cambiaran, los periodistas estadounidenses tendrían que irse. Agregó que Moscú no quiere tomar esa medida pero que se ve obligado a hacerlo debido a la difícil situación de los periodistas rusos.

Zajarova no respondió a una solicitud por escrito para comentar sobre la reunión o sobre la advertencia a las organizaciones de medios estadounidenses.

La agencia estatal de noticias RIA dijo que representantes de The Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR y Alhurra TV asistieron a la reunión.

Portavoces de organizaciones de medios estadounidenses como Associated Press, CNN, The Washington Post y The Wall Street Journal no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reunión.

Washington impuso sanciones contra algunas estaciones de televisión estatales rusas, que dice que han difundido desinformación para reforzar el mensaje de la guerra en Ucrania. Los representantes rusos no usan las palabras "invasión" o "guerra".

Si bien algunas organizaciones de prensa occidentales se han ido de Rusia, otras, incluida Reuters, se han quedado en el país y continúan informando. (Información de Guy Faulconbridge. Editado en español por Javier Leira)