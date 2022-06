Brasil: Desaparecen periodista británico y experto brasileño

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un periodista británico y un experto en asuntos indígenas están desaparecidos en una remota zona de la Amazonía brasileña, informó una asociación indígena local el lunes. La zona ha sido escenario de conflictos violentos entre pescadores, cazadores furtivos y agentes gubernamentales.

Dom Phillips, colaborador habitual del periódico The Guardian, y Bruno Araújo Pereira fueron vistos por última vez a las 7:00 de la mañana del domingo en la comunidad de São Rafael, según la asociación Unijava de la que Pereira ha sido asesor. Regresaban en un bote desde el poblado indígena de Vale do Javari y se dirigían a la ciudad de Atalaia do Norte, a una hora de distancia, pero nunca llegaron.

Pereira, que ha recibido varias amenazas en la región, se encuentra en licencia en su puesto en la agencia de asuntos indígenas de Brasil. Phillips también ha colaborado con el Washington Post y The New York Times.

The Guardian citó a un portavoz diciendo que la asociación “está muy preocupada y busca urgentemente información sobre el paradero y el estado del señor Phillips. Estamos en contacto con la embajada británica en Brasil y con las autoridades locales y nacionales para tratar de establecer los hechos lo antes posible.”

En la región se han registrado tiroteos repetidamente entre cazadores y pescadores y agentes de seguridad, que tienen una base permanente en la zona, conocida por tener la mayor población de indígenas aislados del mundo.

En septiembre de 2019, un empleado de la agencia de asuntos indígenas fue asesinado a tiros en Tabatinga, la mayor ciudad de la región. El crimen nunca se resolvió.