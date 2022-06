Gigantesca explosión en depósito de contenedores en Bangladés deja decenas de muertos

Decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un incendio que provocó una gigantesca explosión de productos químicos en un depósito de contenedores en Sitakunda, en Bangladés, según indicaron el domingo responsables locales.

Actualiza con nuevo saldo de víctimas y mención Video ///Chittagong, Bangladés, 5 Jun 2022 (AFP) - Al menos 49 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un incendio que provocó una gigantesca explosión de productos químicos en un depósito de contenedores en Sitakunda, en Bangladés, según indicaron este domingo responsables locales.Las autoridades pronostican un agravamiento del balance de víctimas, ya que hay varios heridos en estado crítico y según testigos varios cuerpos no han sido aún recuperados del depósito privado, situado a 40 kilómetros del gran puerto de Chittagong, en el sudeste del país.El incendio se declaró el sábado hacia las 21H30 locales (15H30 GMT). Cientos de bomberos intentaban sofocarlo cuando, una hora después de declarado el siniestro, varios contenedores de productos químicos explotaron, dejando numerosas víctimas."Hay más de 300 personas heridas", declaro a la AFP Elias Chowdhury, el principal responsable de salud de la región.Según este funcionario, varias personas están desaparecidas, en particular periodistas que cubrían el incendio en directo."El número de muertos va a aumentar porque las operaciones de rescate no han terminado", advirtió."Aún quedan cuerpos en los lugares afectados por el fuego. He visto ocho o diez cadáveres", relató a la prensa un socorrista.Al menos siete bomberos murieron y cuatro están desaparecidos, indicó Reazul Karim, un responsable de los servicios de lucha contra incendios.La gigantesca explosión hizo temblar edificios a varios kilómetros de distancia, según indicaron testigos."Un cilindro voló cerca de medio kilómetro desde el lugar del incendio para aterrizar en un pequeña laguna", relató Mohgammad Ali, un comerciante de 60 años. - Bolas de fuego - "La explosión envió bolas de fuego hacia el cielo. Bolas de fuego que cayeron como la lluvia. Tuvimos tanto miedo que debimos huir de inmediato", agregó el comerciante."La explosión me proyectó a una decena de metros del lugar donde me encontraba. Mis manos y piernas están quemadas", contó Tofael Ahmed, un camionero que se encontraba en el depósito.El jefe del servicio de bomberos, el general de brigada Main Uddin, declaró a la prensa que el depósito de contenedores contenía peróxido de hidrógeno. "Todavía no hemos podido controlar el fuego debido a la existencia de este producto químico", dijo.Mominur Rahman, administrador jefe del distrito de Chittagong, anunció la apertura de una investigación.También dijo a la AFP que unos 200 soldados de refuerzo fueron llamados, en especial para evitar que sean vertidos al mar productos químicos.Rahman precisó que el depósito contenía también ropa que valía millones de dólares y que debía ser exportada a los países occidentales.Cerca del 90% de los 100.000 millones de intercambio comercial anual de Bangladés transita por Chittagong. Este gran puerto ha recuperado su actividad desde fin del año pasado, gracias a la reactivación económica mundial posterior a la pandemia.Los incendios son usuales en Bangladés, donde se respetan poco las normas de seguridad.En julio de 2021, 54 personas murieron en el incendio de una gran fábrica de transformación alimentaria ubicada al exterior de la capital, Dacca. Y en febrero de 2020, 70 personas perecieron en otro incendio que devastó varios edificios en Dacca.