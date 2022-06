Tesla solo se eliminaría puestos asalariados, según reporte

(Bloomberg) -- Elon Musk dijo a los empleados de Tesla Inc. que el plan de recortar un 10% de los puestos de trabajo solo aplicaría a trabajadores asalariados, de acuerdo al sitio web Electrek y aclarando un reporte anterior en el que se dijo que habría discutido ampliamente una ola de despidos.

El director ejecutivo dijo en un correo electrónico interno que la plantilla se reduciría porque Tesla “tiene exceso de personal en muchas áreas”, informó el sitio.

Musk dijo en la misma nota que “esto no aplica para nadie que realmente construya automóviles, paquetes de baterías o que instale energía solar”, según Electrek. La fuerza laboral de empleados por hora se ampliará, según el informe.

Los comentarios se produjeron varias horas después de que Reuters informara que Musk les dijo a los ejecutivos de la compañía que reduciría el personal de Tesla porque tenía un “súper mal presentimiento” sobre la economía. La noticia hizo que las acciones de Tesla cayeran hasta un 9,4% en las operaciones de Nueva York.

Tesla dijo en su informe anual que alrededor de un 39% de aproximadamente 100.000 trabajadores eran “empleados de la línea de producción”.

Si bien no está claro si se reducirá la plantilla general, el comentario pesimista de Musk marca un cambio para el fabricante de vehículos eléctricos. Tesla abrió recientemente dos plantas de ensamblaje de vehículos y registró un volumen récord de ventas globales en su último trimestre, mientras que Musk predijo un crecimiento “sustancialmente mayor” a finales de este año.

Los últimos movimientos provocaron que el presidente Joe Biden desestimara las advertencias del multimillonario sobre la economía y le deseó suerte con las aventuras de su firma en el espacio. También tomaron a algunos en Wall Street con la guardia baja, con el analista de Credit Suisse Dan Levy, calificando los comentarios como “una sorpresa para nosotros dado el camino de crecimiento significativo” que se avecina para Tesla.

Sin embargo, las restricciones relacionadas con el coronavirus en China han afectado la producción en la planta de Shanghái de la compañía, lo que lleva a algunos analistas a cuestionar si Tesla puede cumplir su objetivo de un crecimiento anual del 50% en las entregas. Cowen redujo el viernes su estimación de las entregas globales del fabricante de automóviles a 1,28 millones, por debajo de una estimación anterior de 1,35 millones.

La noticia se suma a una racha tumultuosa para Tesla y Musk, que inició con la caída de las acciones del fabricante de automóviles desde que el ejecutivo llegó a un acuerdo para adquirir Twitter Inc. La ansiedad por la economía global y el impacto de los estrictos confinamientos en China por el covid-19 en Shanghái, donde Tesla tiene una planta, también han pesado sobre la compañía, que ha sorteado mejor que la mayoría la escasez mundial de suministro de chips.

Adicionalmente, Musk se unió esta semana al acalorado debate sobre el regreso a la oficina instando al personal en Tesla para que vuelva a sus escritorios o bien, que encuentre trabajo en otro lugar.

“Cuanto más sénior sea la posición, más visible deberá ser su presencia”, escribió Musk , y agregó que los empleados “debían pasar un mínimo de 40 horas por semana en la oficina”.

