Revés en venta bonos Pemex resalta carga corrosiva de su deuda

(Bloomberg) -- Ni los seis meses consecutivos de aumentos de los precios del petróleo, ni las exportaciones más fuertes en más de ocho años, ni los bonos en dólares de Petróleos Mexicanos, han logrado que la petrolera estatal mexicana salga del estancamiento.

En lo que va del año, la deuda de la estatal con vencimiento en 2041 ha perdido casi un 20%, el doble que los bonos similares de su rival regional Petroleo Brasileiro SA, o Petrobras, de Brasil. A medida que los bonos se hunden, el diferencial de la deuda a 10 años con los bonos del Tesoro de EE.UU. del mismo vencimiento se amplió a fines de mayo al nivel más alto desde noviembre de 2020.

Lo mal que se han puesto las cosas para la compañía fuertemente endeudada se ilustró esta semana cuando Pemex inesperadamente intentó refinanciar parte de su deuda pendiente con los proveedores. No solo recaudó menos de lo planeado, US$1.500 millones en lugar de US$2.000 millones previstos, sino que también tuvo que ofrecer una tasa de interés más alta, de 9,25% en lugar de 8.75%, según personas familiarizadas con la venta.

“Los inversionistas se sorprendieron con este nuevo anuncio de bono porque la mentalidad del mercado era que no habría suministro de Pemex ya que el soberano estaba interviniendo efectivamente en todo momento”, dijo Hari Hariharan, director ejecutivo de NWI Management, con sede en Nueva York. “Entonces, el mercado está un poco confundido sobre cuál es exactamente la estrategia de gestión de pasivos”.

Con la venta de bonos, Pemex canjeó deuda comercial con proveedores por nuevas notas, que Citigroup Global Markets Inc. buscaba colocar en el mercado secundario. Fue esa venta de Citi la que no logró recaudar los fondos previstos.

Un representante de Pemex no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Citigroup se negó a comentar.

Pemex tiene la carga de deuda más alta entre todas las grandes petroleras, con US$108.100 millones. Además, al cierre del primer trimestre, su deuda con proveedores ascendía a 72.600 millones de pesos (US$3.700 millones).

El bajo rendimiento de sus bonos destaca un dilema central para la empresa que no ha registrado ganancias anuales desde 2013, pero necesita mucho efectivo para bombear más petróleo en los próximos años.

No obstante, que la empresa tenga que aprovechar el mercado de bonos una y otra vez depende en gran medida del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“El apoyo gubernamental implícito a Pemex sigue siendo el caso base”, dijo Bárbara Halberstadt, analista sénior de crédito con sede en Nueva York de JPMorgan Chase & Co. “Dado el aumento en los precios del petróleo y las expectativas de una mejor generación de efectivo, el Gobierno ha eliminado su compromiso de proporcionar fondos para los vencimientos de deuda en 2022 y 23, pero aseguró que apoyará Pemex cuando sea necesario”.

López Obrador ha buscado regresar a Pemex a su antigua gloria ayudando a pagar su deuda, al mismo tiempo que puso fin a las subastas petroleras y eliminó las regulaciones de combustible que tenían como objetivo abrir el mercado a los competidores. Eso ha apuntalado los bonos, pero también significó que la empresa debe producir la mayor parte del petróleo y la gasolina que México necesita sin socios que compartan la carga financiera.

En abril, Pemex produjo un promedio diario de más de 1,7 millones de barriles de petróleo, después de que la producción tocara fondo en 2020 a poco menos de 1,6 millones.

“El cambio en el gasto de capital puede haber detenido la caída de la producción de Pemex, pero el crecimiento constante y sostenido aún parece difícil de alcanzar”, escribieron el miércoles Jaimin Patel y Damian Sassower, analistas sénior de crédito de Bloomberg Intelligence. Alcanzar el pronóstico de la propia empresa de un aumento de la producción del 17% entre 2020 y 2024 requerirá un aumento del gasto, “lo que puede requerir una mayor inyección de capital soberano o lo que la empresa denomina soluciones financieras creativas”.

Aun así, se puede ganar algo de dinero con la deuda de Pemex, dijo Halberstadt.

Halberstadt recomienda una posición sobreponderada en 4,25% de deuda en dólares con vencimiento en 2025 y una posición infraponderada en 5,5% de euro bono con el mismo vencimiento. Los inversionistas pueden cambiar la nota de euro por una de dólar, obteniendo 130 puntos básicos en términos de rendimiento.

Si bien el bono en dólares es uno de los primeros en vencer después del final del mandato del presidente López Obrador, “creemos que no habrá cambios en el apoyo del Gobierno durante los primeros meses de la nueva Administración”, dijo Halberstadt.

