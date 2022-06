Mester respaldaría alza 50pbs en septiembre si precios no ceden

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, reiteró su apoyo a subir las tasas de interés medio punto en junio y julio y dijo que volvería a hacer lo mismo en septiembre si la inflación no cede.

“Asistiré a esa reunión de septiembre y si no veo pruebas convincentes, entonces respaldaré un alza de 50 puntos base nuevamente”, dijo Mester el viernes durante una entrevista con CNBC. “No hay razón por la que tengamos que tomar esa decisión hoy, mi punto de partida será si necesitamos hacer otros 50 o no”.

Mester, que vota en las decisiones de política monetaria este año, dijo que podría apoyar un aumento de la tasa de un cuarto de punto más pequeño en septiembre si los funcionarios ven “evidencia convincente” de que la inflación está en trayectoria descendente. Sus comentarios son los últimos comentarios públicos programados de un funcionario de la Fed antes del inicio de su período de bloqueo previo a la reunión a la medianoche.

Los funcionarios de la Fed elevaron en marzo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y medio punto en mayo. Los responsables de la política esperan que esos costos de endeudamiento más altos los ayuden a combatir la inflación al enfriar el mercado inmobiliario y reducir la demanda de bienes y servicios. El banco central ha dicho que hará aumentos de medio punto en junio y julio. Algunos funcionarios, incluido Mester, dicen que el ritmo de los aumentos de tarifas podría acelerarse o ralentizarse, en septiembre según lo que sucede con la inflación y la economía en general.

El mercado laboral de EE.UU. agregó 390,000 trabajos el mes pasado y las ganancias salariales se mantuvieron firmes, informó el Departamento del Trabajo el viernes. Los operadores interpretaron los datos como una señal de que la Fed mantendrá su política de endurecimiento por buen camino.

“Creo que tener el número de titulares un poco más bajo que el mes anterior es algo bueno”, dijo Mester. “Pero es demasiado pronto para decir que eso cambiará nuestra perspectiva, o mi perspectiva, sobre la política”.

Los miembros de la Fed se reunirán nuevamente el 14 y 15 de junio.

