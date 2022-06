LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 3 de junio de 2022

LO ÚLTIMO

México: Prevén victoria avasallante de Morena en México

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Familiares de víctimas de tiroteos en EEUU declararán en el Congreso

Encuesta AP: Brecha entre obispos católicos y fieles en EEUU

750 quejas de coches Tesla frenando sin razón en EEUU

Imágenes indican inminente botadura de portaaviones chino

La cadena Marriott suspenderá todas sus operaciones en Rusia

Activistas temen efecto adverso de juicio Depp-Heard sobre acusadores

PRIMERA PLANA

REP-GEN UCRANIA-GUERRA-100 DÍAS

SIN PROCEDENCIA - Cuando Vladimir Putin envió sus tropas a Ucrania a fines de febrero, juró que no ocuparía el país vecino, pero al cumplirse el centésimo día de la invasión el viernes, parece cada vez más improbable que Rusia entregue el territorio que ha tomado. En las regiones de Jersón y Zaporiyia los gobiernos instalados por el Kremlin hablan de planes para convertirse en parte de Rusia. Por The Associated Press. 1050 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

UCRANIA-GUERRA-MARRIOT: La cadena Marriott suspenderá todas sus operaciones en Rusia.

UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA-AP EXPLICA

GINEBRA - A 100 días del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la guerra ha lanzado al mundo una batería casi diaria de escenas desgarradoras: cadáveres de civiles en las calles de Bucha, el bombardeo de un teatro en Mariúpol o el caos en una estación de tren en Kramatorsk tras un ataque con misiles de Moscú. Por Jamey Keaten y Yuras Karmanau. 1360 palabras. AP Foto. ENVIADO

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN UCRANIA-RUSIA-GUERRA ELECTRÓNICA

KIEV - En los campos de batalla en Ucrania, el simple acto de encender un celular puede provocar una tormenta de proyectiles. Los radares de artillería y los controladores remotos para drones también pueden atraer fuego enemigo. Es una guerra electrónica, un aspecto clave, pero invisible de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los comandantes militares mayormente evitan discutirla, temiendo poner en peligro operaciones si revelan secretos. Por Oleksandr Stashevskyi y Frank Bajak. 1070 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

SIN PROCEDENCIA — Esta semana la desinformación giró de nuevo, pero aquí están los hechos: un video no muestra a la hija de una candidata a la vicepresidencia de Colombia. El presidente estadounidense Joe Biden no ordenó saquear buques de Petróleos Mexicanos. La viruela símica no es efecto secundario de vacuna contra el COVID-19. Video no muestra a exmandatario mexicano bailando tras la victoria del piloto mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco. Por Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-POL MÉXICO-ELECCIONES

CIUDAD DE MÉXICO — Las elecciones para gobernador en seis estados en México el domingo podrían ser el punto álgido del partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque parece enfilarse al triunfo en al menos cuatro de las contiendas. Destaca la ausencia de una oposición creíble, según los analistas. Por Mark Stevenson. 1130 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas esta semana. Con AP Fotos. ENVIADO

AMS-GEN COLOMBIA-FISCAL PARAGUAYO

BOGOTÁ - Un grupo de personas son capturadas en Colombia por su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El presidente Iván Duque indica que entre los detenidos se encuentra el presunto autor material. 260 palabras. AP Foto ENVIADO.

AMS-GEN PERU-EUTANASIA JUEZ

LIMA - Un juez de la Corte Suprema de Perú evalúa la confirmación de una autorización de 2021 para que una mujer se quite la vida cuando lo desee. La psicóloga Ana Estrada, de 45 años, lucha desde hace seis años para lograr ese derecho. La autorización no abriría la posibilidad de más eutanasias, solamente aplicaría al caso de Estrada. 512 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-HORARIO DE VERANO

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se realizará una encuesta entre los mexicanos para determinar si se suspende o no el horario de verano que está vigente desde hace más de dos décadas. 265 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN TEXAS-TIROTEO-CONGRESO

WASHINGTON - Los padres de las víctimas y sobrevivientes de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde se presentarán ante una comisión de la Cámara de Representantes la semana próxima en un esfuerzo para resaltar la devastación provocada por la epidemia de violencia con armas de fuego en EEUU. La audiencia examinará el impacto humano de la violencia con armas de fuego y la urgencia para que los legisladores promulguen leyes de control de armas. Por Farnoush Amiri. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CATÓLICOS ENCUESTA

SIN PROCEDENCIA — La mayoría de los fieles católicos en EEUU no comparten las posiciones intransigentes de muchos de sus obispos conservadores, revela una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Dicen que el aborto debería ser legal, apoyan la inclusión de los LGBT y se oponen a denegar la comunión a los políticos que apoyan el derecho de aborto, de acuerdo con el sondeo. Por David Crary. 690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TESLA-PROBLEMAS

DETROIT - Más de 750 dueños de automóviles Tesla denuncian ante los reguladores federales en EEUU que sus coches, operando con el sistema de conducción semiautónoma, han frenado repentinamente en los caminos sin razón obvia. La agencia comenzó a investigar el frenado fantasma en los Model 3 e Y de Tesla en febrero tras recibir 354 quejas. La pesquisa cubre unos 416.000 vehículos del 2021 y 2022. No hay reportes de choques ni heridos. Por Tom Krisher. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TEXAS-PRÓFUGO

SIN PROCEDENCIA - Un asesino prófugo desde mayo, cuando escapó de un autobús de la cárcel apuñando a su conductor, es abatido fatalmente a disparos tras matar a una familia de cinco personas y robar su camioneta de una cabaña rural en Texas. Por Terry Wallace. 345 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-CIE EEUU-DIVERSIDAD EN EL ESPACIO

ATLANTA - Una ingeniera de 26 años se convertirá en la primera mujer nacida en México y una de las mujeres más jóvenes en el espacio, cuando ella y otras cinco personas de una tripulación internacional despeguen de Texas a bordo de un cohete New Shepard para un vuelo de 10 minutos lanzado por Blue Origin. Por Alex Sanz y Anita Snow. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-CLI TORMENTAS

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. - Las autoridades emiten alertas de tormenta tropical para partes de Florida, Cuba y Bahamas. La tormenta —que se formará de los restos del que fuera el huracán Agatha en el Océano Pacífico— se conocerá como Alex en la cuenca del Océano Atlántico. Por Freida Frisaro y Curt Anderson. 220 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

ASI-GEN CHINA-PORTAAVIONES

BANGKOK. El portaaviones más avanzado de China hasta ahora parece estar a punto de ser botado, según fotos de satélite analizadas por The Associated Press. Por Jon Gambrell y David Rising. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-AFGANISTÁN-AMENAZAS

NACIONES UNIDAS - Los talibanes mantienen una estrecha relación con Al Qaeda mientras consolidan su control sobre Afganistán, y su principal amenaza militar procede del grupo extremista Estado Islámico y de los ataques de guerrilla de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, dicen expertos de la ONU. Por Edith M. Lederer. 557 palabras. AP Foto. ENVIADO

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL - El enviado especial de EEUU para Corea del Norte dice que Washington se está “preparando para todas las contingencias”, en coordinación con sus aliados Corea del Sur y Japón, mientras monitorea los preparativos de Pyongyang para una posible prueba nuclear que, según funcionarios extranjeros, podría ser inminente. Por Kim Tong-Hyung. 493 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-NFL FITZPATRICK-RETIRO

BUFFALO, Nueva York, EE.UU. - El quarterback Ryan Fitzpatrick confirma su retiro a The Associated Press en un mensaje de texto, poniendo fin a una carrera que se extendió 17 temporadas, abarcó nueve equipos y lo convirtió en uno de los personajes más peculiares y queridos de la NFL. Por John Wawrow. 631 palabras. AP Fotos. ENVIADO

DEP-BEI FILIS-GIRARDI-DESPIDO

FILADELFIA - Joe Girardi es despedido por los Filis de Filadelfia después del terrible comienzo del equipo, convirtiéndose en el primer manager de Grandes Ligas en perder su puesto esta temporada. Filadelfia anuncia que el entrenador de banca Rob Thomson asumirá el papel de manager interino por el resto de la temporada. Por Dan Gelston. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO

DEP-TEN FRANCIA

PARÍS- El duelo entre el español Rafael Nadal y el alemán Alexander Zverev inicia la fase de las semifinales de hombres del Abierto de Francia. La jornada se completa con el choque entre el noruego Casper Rudd y el bosnio Marin Cilic, que se disputan boletos para la final del domingo en Roland Garros. Por Howard Fendrich. 500 palabras. AP Fotos. EN DESARROLLO

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-GEN DEPP-HEARD-EFECTO ADVERSO

SIN PROCEDENCIA - Activistas y expertos temen que el veredicto en el caso Johnny Depp-Amber Heard tenga un efecto adverso en las mujeres que denuncian abusos. El jurado estuvo del lado de Depp en el juicio civil por difamación al otorgarle 10 millones de dólares y 2 millones de dólares a su exesposa. Su fallo no fue sobre las acusaciones de abuso. Pero a pesar de esto, algunos temen las presunciones que la gente podría hacer sobre que la gente está mintiendo. Otros señalan que los acusados podrían sentirse envalentonados ahora de tildar a los acusadores de mentirosos en represalia por sus denuncias. Por Maryclaire Dale y Jocelyn Noveck. 1.500 palabras. AP fotos.

ESP-TEL MTV-JENNIFER LOPEZ

LOS ÁNGELES - Jennifer Lopez será honrada por sus logros en el cine y la televisión en la próxima entrega de los Premios MTV al Cine y la Televisión. Por Jonathan Landrum Jr. 344 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-JUBILEO DE PLATINO

LONDRES - Los miembros de la familia real británica asisten a un servicio religioso en honor de los 70 años de la reina Isabel II en el trono, aunque la monarca, de 96 años, no acude al acto en la Catedral de San Pablo de Londres por sus problemas de movilidad. Por Danica Kirka. 334 palabras. AP Foto. ENVIADO.

