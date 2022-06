LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (3 de junio)

LA AGENDA DEL VIERNES 3 DE JUNIO ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Comercio publica su reporte clave sobre el crecimiento de nóminas no agrícolas a nivel nacional en mayo y la variación de la tasa de desempleo. Economistas encuestados por Reuters esperan que se hayan creado unos 325.000 puestos de trabajo en el quinto mes del año, por debajo de los niveles informados en abril. -La presidente ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, interviene en una conferencia de la banca. BRASIL -Una agencia del Gobierno divulga los datos de producción industrial en abril. -La firma S&P Global revela el resultados de sus sondeos PMI para los sectores de servicios y compuesto en mayo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

TESLA- El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tiene un "presentimiento muy malo" sobre la economía y necesita recortar en cerca de un 10% del personal en el fabricante de autos eléctricos, dijo en un correo electrónico visto por Reuters. El mensaje, enviado el jueves y titulado "pausa en todas las contrataciones en el mundo", se conoce dos días después de que el multimillonario dijo al personal que volviera al lugar de trabajo o se fuera, y se suma a un creciente coro de alertas de los líderes empresariales sobre los riesgos de recesión. ONU ALIMENTOS- Se necesitan más conversaciones para llegar a un acuerdo que permita las exportaciones de Rusia como parte de un acuerdo previsto para reanudar las exportaciones de alimentos de Ucrania, dijo el coordinador de crisis de las Naciones Unidas para Ucrania. "En principio, Rusia está de acuerdo con esto, pero hay que negociar más para (...) facilitar las exportaciones de Rusia", dijo Amin Awad en una rueda de prensa de la ONU desde Ginebra. METALES- A las 1142 GMT, el oro al contado perdía un 0,11%, a 1.865,85 dólares la onza. Los precios del cobre no operaban el viernes por un feriado en Reino Unido que mantenía cerrada la Mesa de Metales de Londres. PETRÓLEO- A las 1143 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,14%, a 117,44 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,17%, a 116,68 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas abrieron al alza, con los inversores esperando los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos para hacer apuestas sobre el endurecimiento de los bancos centrales, mientras que también se preparan para cualquier cambio de postura del Banco Central Europeo en su reunión de la próxima semana. El índice paneuropeo STOXX 600 sumaba un 0,04%, a 441,40 puntos a las 1141 GMT. MERCADOS ASIA- Las bolsas de China no operaron por feriado nacional. En Japón el Nikkei ganó un 1,27%, a 27.761,57 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES ECONOMIA EEUU- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo bajó inesperadamente la semana pasada, ya que la demanda por mano de obra siguió siendo sólida, lo que contribuyó a apuntalar la economía en un contexto de alza de las tasas de interés y endurecimiento de las condiciones financieras El informe semanal de solicitudes de subsidio de desempleo del Departamento de Trabajo, el dato más actualizado sobre la salud de la economía, también mostró que las listas de quienes piden subsidios de desempleo estatales descendieron a un mínimo desde 1969 en la segunda quincena de mayo.

WALL STREET- Wall Street cerró con una fuerte subida liderada por Tesla, Nvidia y otros valores de crecimiento, en una sesión agitada a la espera de un informe sobre empleo que se publicará. Casi todos los 11 índices sectoriales del S&P 500 cerraron con alzas, encabezados por el de consumo discrecional, con un avance del 3,03%, y materiales, con un alza del 2,69%.

FED- Es probable que la Reserva Federal siga endureciendo su política monetaria después de las alzas de medio punto porcentual de las tasas de interés que se esperan en cada una de sus dos siguientes reuniones, dijeron dos responsables de la política monetaria, y la única interrogante es cuánto. Lael Brainard, vicepresidenta de la Reserva Federal, dijo a la CNBC que "la previsión del mercado de 50 puntos básicos en junio y julio, según los datos de que disponemos hoy, parece un camino razonable".

UE- La Unión Europea dio su aprobación final a las nuevas sanciones contra el petróleo ruso y el banco Sberbank, tras muchas disputas con Hungría, como castigo por la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Los líderes de la UE, acostumbrados a un abundante suministro de energía rusa, acordaron un embargo de las importaciones de crudo que entrará en vigor plenamente a finales de 2022. Hungría y otros dos Estados centroeuropeos sin litoral obtuvieron exenciones para las importaciones por oleoducto de las que dependen.

UCRANIA- Rusia reforzó su control sobre un objetivo clave en la batalla por el control de la región oriental de Ucrania, mientras que el presidente Volodímir Zelenski pidió más armas occidentales para ayudar a Ucrania a alcanzar un "punto de inflexión" en el campo de batalla y prevalecer en la guerra. Zelenski declaró, ante el Parlamento de Luxemburgo por videoconferencia, que las fuerzas rusas ocupaban ya alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, con líneas de batalla que se extienden ya más de 1.000 kilómetros. EEUU ARMAS - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exclamó "¡basta, basta!" e instó al Congreso a prohibir las armas de asalto, ampliar las comprobaciones de antecedentes y aplicar otras medidas sensatas de control de armas para hacer frente a la cadena de tiroteos masivos que han golpeado a Estados Unidos.

LAS BAMBAS- Unos 3.000 trabajadores han sido despedidos en la mina de cobre Las Bambas de Perú por la paralización de sus operaciones desde hace seis semanas, según el sindicato de la empresa, mientras cientos de mineros salieron a las calles a protestar. Las Bambas, que produce el 2% del cobre del mundo, paralizó sus operaciones el 20 de abril luego de que comunidades indígenas invadieron parte del yacimiento reclamando propiedad de esa tierras. (REUTERS VV MG/)