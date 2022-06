El ciclista Tom Dumoulin se retirará al final de esta temporada

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin, subcampeón olímpico de contrarreloj y que ganó en 2017 el Giro de Italia, anunció este viernes que se retirará como profesional al término de la actual temporada, aludiendo a un estado de fatiga física y mental.

"He decidido que 2022 sea mi último año como ciclista profesional", afirmó el corredor del equipo Jumbo-Visma, que tiene 31 años, en un texto publicado en las redes sociales.

Dumoulin, que se colgó las medallas olímpicas de plata en la prueba de contrarreloj tanto en Rio-2016 como en Tokio-2020, ya detuvo su carrera una primera vez a principios del año 2021.

"Soy un hombre feliz y puedo estar muy orgulloso de mi carrera", declaró Dumoulin en sus cuentas en las redes sociales. "Hemos decidido, el equipo y yo, buscar todavía algunas cosas importantes en estos últimos meses", subrayó.

Dumoulin participó en el reciente Giro, en el que abandonó en la 14ª etapa. No está previsto que participe este año en el Tour de Francia, donde fue segundo en la clasificación general final en 2018.

En la ronda francesa consiguió la victoria en tres etapas, dos en 2016 y una en 2018. Dos de esas victorias en la 'Grande Boucle' fueron en etapas contrarreloj.

Tras el parón temporal de 2021, regresó unos meses después y pudo obtener el título de contrarreloj de su país, antes de la plata olímpica de Tokio.

El ciclista de Maastricht inició su carrera en 2013 en el equipo Argos, que luego pasó a denominarse Giant y después Sunweb (actualmente es el DSM). Se unió en 2020 a la principal formación ciclista neerlandesa, el Jumbo.

El año 2017 fue un año grande en su carrera, ya que además del Giro de Italia ganó el título en la prueba de contrarreloj del Mundial de ciclismo en ruta que se disputa en Bergen (Noruega).

- "Mi cuerpo se sigue sintiendo cansado" -

En un largo comunicado, Dumoulin explicó los motivos de su decisión.

"En 2020 tuve un año muy difícil, en el que estuve sobreentrenado y agotado al final de ese año. A finales de 2020 y principios de 2021 ya no era ni la sombra de lo que había sido y decidí hacer una pausa en el ciclismo y pensar en mi futuro. Tras un tiempo, decidí continuar como ciclista. Por una parte porque los Juegos Olímpicos de Tokio me atrajeron pero también por mi amor por la bicicleta y por mi pasión por este mundo tan particular del ciclismo. Desde entonces he podido demostrar buenas cosas en la bicicleta, con la medalla de plata del pasado año en Tokio como punto culminante. Estoy muy orgulloso de ello", escribió.

"Pero tan bonito como ha podido ser a veces, el camino ha sido frustrante y mi cuerpo se ha sentido y se sigue sintiendo cansado", estimó Dumolin. "Cuando la carga de los entrenamientos o de las competiciones aumenta, empiezo a sentir fatiga, agujetas y lesiones, en vez de mejorar. Demasiado a menudo, el entrenamiento no ha conducido al rendimiento deseado", aseveró.

Dumoulin afirmó desconocer cuál será la orientación ahora de su carrera profesional: "No sé todavía qué voy a hacer después de mi carrera y no quiero realmente saberlo".

