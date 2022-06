Crudo anota sexta alza semanal ante persistente temor de déficit

(Bloomberg) -- El petróleo registró una sexta alza semanal después de que la esperada reunión de la OPEP+ solo arrojara un modesto aumento de producción que no logró disipar la preocupación por el creciente déficit de oferta.

El West Texas Intermediate subió para ubicarse por encima de los US$118 y acumular una ganancia semanal del 3,3%. El jueves, el grupo de productores acordó un aumento de la producción, pero solo equivale al 0,4% de la demanda mundial durante julio y agosto. Mientras tanto, el crecimiento del empleo en Estados Unidos superó las estimaciones, una señal de continua expansión de la economía que impulsará la demanda de crudo y productos refinados.

“Los precios del crudo siguen respaldados ya que los operadores de energía tienen una resaca de la OPEP+”, dijo Ed Moya, analista sénior de mercado de Oanda. La decisión del grupo “mantendrá el mercado del petróleo tenso durante todo este verano”.

El jueves, la OPEP+ acordó un aumento de la producción de 648.000 barriles diarios para julio y agosto, un 50% más que los incrementos registrados en los últimos meses. Esto significa que el grupo añadirá unos 400.000 barriles diarios de crudo durante esos dos meses, además de los modestos aumentos ya acordados. Sin embargo, persisten las dudas de que el grupo cumpla plenamente los incrementos prometidos, dado que muchos miembros han tenido dificultades para aumentar la producción.

La decisión de la OPEP+ podría, en la práctica, significar 132.000 barriles diarios de producción adicional por parte de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, según indicó Citigroup Inc. en una nota. Los precios han subido en la última semana, ya que la UE acordó prohibir el petróleo ruso, se levantaron los cierres en China y comenzó la temporada de viajes durante el verano en Estados Unidos, dijo.

El petróleo se ha disparado este año debido al repunte de la demanda a medida que los países eliminaron las restricciones por el virus, mientras que la invasión rusa a Ucrania ha reducido la oferta de uno de los tres mayores productores del mundo. Un posible resurgimiento del consumo en China, el principal importador de crudo, amenaza ahora con agregar aún más presión al alza a los precios.

El anuncio de la OPEP+ tampoco tuvo mucho impacto en la estructura del mercado del petróleo. El diferencial de los futuros del Brent más cercanos con respecto al mes siguiente fue de US$2,60 por barril en backwardation, un patrón alcista en el que los precios a corto plazo son más altos que los de más largo plazo, en comparación con los US$2,73 al cierre del miércoles.

Oil Sets Sixth Weekly Gain as Tight Markets Concerns Continue

