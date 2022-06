ACTUALIZA 2-Uruguay golea a México con doblete de Cavani en partido de preparación rumbo a Mundial Qatar

(Actualiza con cita de DT México)

2 jun (Reuters) - La selección de fútbol de Uruguay goleó el jueves 3-0 a México con doblete de Edinson Cavani en partido de preparación para el Mundial de Qatar.

El defensor José María Giménez completó la cuenta para la selección dirigida por Diego Alonso y que en la Copa del Mundo estará en el Grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur.

"Nos encontramos con un buen equipo, nosotros también somos un buen equipo y solamente jugamos mejor. Uruguay hizo un muy buen partido", dijo el director técnico de Uruguay, Diego Alonso.

"Me quedo con el rendimiento de mi equipo, lo que hicimos hoy fue hacer sentir mal a México en todo el partido porque nosotros jugamos bien, no porque México jugó mal, logramos imponer el juego, y no es petulancia, simplemente es lo que pasa en los partidos", apuntó el técnico uruguayo.

En el partido, disputado en el estadio State Farm de Phoenix, Arizona, Uruguay puso en peligro la portería de México a los 13 minutos con un potente disparo de Federico Valverde que pegó en el poste derecho.

La selección sudamericana se puso en ventaja a los 34 minutos cuando José María Giménez definió barriéndose en el área chica después de que el portero Alfredo Talavera rechazó un remate de Edinson Cavani, quien anotó el segundo gol a los 46 minutos con un remate en el centro del área tras pase de Facundo Pellistri.

Cavani marcó su doblete a los 54 minutos cuando definió con un potente disparo desde fuera del área tras recibir pase de Damián Suárez.

Uruguay controló el resto del partido, mientras que México se vio inoperante y no pudo generar opciones claras de gol.

El siguiente compromiso de la selección uruguaya será el domingo ante Estados Unidos en el estadio Children's Mercy Park de Kansas City.

En tanto, México enfrentará a Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois.

"No pierdo de vista que fue un partido amistoso y que es parte de la preparación en donde hay momentos difíciles y momentos más gratos. La realidad es que no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar de la mejor manera a disputar un Mundial", dijo el director técnico de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino.

En la Copa del Mundo, México quedó ubicado en el Grupo C donde enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)