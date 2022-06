Los músicos canalizan el patriotismo y la rabia en Ucrania

El mensaje detrás de la última canción de Arsen Mirzoyan es sencillo: quedarse en Ucrania y luchar. "Ya no tengo miedo, ya no existo sin ti y si este es mi país, entonces es mío", dice la letra.

Este cantante de rock ucraniano escribió la canción cuando estaba en el frente de Kiev, los primeros días de la invasión rusa.

"Quería reforzar los sentimientos de los que dudaban entre quedarse y huir. Quería apoyar a los que decidieron quedarse en Kiev", cuenta a la AFP mostrando fotos de cadáveres, equipos rusos destruidos y conciertos improvisados en su celular.

Tras casi 100 días de guerra y desde que inicio del conflicto, los músicos del país se plantearon como objetivo canalizar la rabia y el impulso patriótico de la población en himnos conmovedores.

La música juega un papel importante para impulsar la lucha contra el ejército ruso. Las canciones van desde una oda a los drones de fabricación turca a mezclas de ritmos populares en TikTok sobre tanques destruidos.

Y al fenómeno contribuyen músicos de estilos muy distintos: desde el black metal al grupo Kalush Orchestra, que ganó el festival de música de Eurovisión.

"La victoria es muy importante para Ucrania", dijo a los periodistas el líder de Kalush Orchestra, Oleg Psiuk, después del certamen.

- "Ánimo para la victoria" -

Otros músicos dejaron sus instrumentos para tomar las armas, como los miembros del grupo de rock Antytila, que regresaron brevemente a Kiev en mayo para tocar una versión de "Stand by Me" con Bono y The Edge, del grupo irlandés U2, en el metro de la capital ucraniana.

En las ondas, las estaciones de radio que antes pasaban los top 40 emiten ahora canciones patrióticas que hablan de la valentía de los defensores del país y de la brutalidad de la guerra.

"Entendemos que se trata de una guerra larga y que necesitamos fuerzas", explica Julia Vinnychenko, directora de programación de la radio NRJ en Kiev. El lema de la estación cambió. "Ánimo para la victoria", reza ahora.

"Todas las canciones están relacionadas con la guerra de una manera u otra. Retratan distintos ánimos, melancolía, tristeza, sufrimiento, las ganas de victoria", explica la DJ Yana Manuilova sobre las canciones que elige para el programa de la mañana.

"Estoy muy impresionada por la rapidez con la que los artistas ucranianos reaccionaron con creatividad a la guerra", agrega.

- Himnos de guerra -

"Creo que el panorama ha cambiado", opina Danylo Khomutovsky, confundador de la radio Aristocrats en Kiev. Antes, la mayoría de los artistas evitaban tratar temas políticos. Pero ahora, explica, empiezan a hablar de asuntos más serios.

"Empezaron a actuar como si tuvieran la responsabilidad de influir en otras personas: cientos, miles, millones", añade.

Otros músicos empezaron a crear canciones con letras ultra agresivas que alaban el espíritu de lucha ucraniano. Una de las más famosas es la de Max Barskih, "Don't fuck with Ukraine" ("No te metas con Ucrania").

Muchas canciones de guerra también transmiten un sentimiento de triunfalismo, a pesar del reciente progreso militar del ejército ruso en el este del país.

Y a pesar de las destrucciones, la fiesta sigue para una parte de los ucranianos.

Durante un concierto el miércoles en el suburbio de Kiev, el grupo Ocheretyanyi Kit tocó encima de un tanque ruso calcinado. Una de las canciones se refería a los misiles "Javelin" suministrados por Estados Unidos.

"En estos momentos no podemos cantar canciones de amor. No es importante", se justificó el cantante del grupo, Serguéi Tiagnyriadno.

