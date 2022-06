El propietario de un vehículo en el que se desplazaron por Paraguay una pareja alemana y dos niñas de 10 y 11 años reportadas en Alemania como "desaparecidas", fue interrogado el miércoles por la Fiscalía, informaron fuentes judiciales.

Interrogan a testigo en Paraguay en caso de niñas alemanas desaparecidas =(Fotos)= Asunción, 1 Jun 2022 (AFP) - El propietario de un vehículo en el que se desplazaron por Paraguay una pareja alemana y dos niñas de 10 y 11 años reportadas en Alemania como "desaparecidas", fue interrogado el miércoles por la Fiscalía, informaron fuentes judiciales.El sujeto, identificado como Diego Martínez (35), confirmó haber prestado hace un mes una camioneta a la pareja que está prófuga con las niñas buscadas en Paraguay."El sospechoso entró en varias contradicciones", dijo a periodistas el comisario Cristian Cáceres, de la unidad Antisecuestros de la Policía, quien lo trasladó a Asunción, la capital, para presentarlo ante el Ministerio Público."Primero dijo que la pareja le fue presentada por un pariente pero luego dijo que fue un cliente", tras reportarse como mecánico de automóviles en la ciudad de Villarrica, 150 km al sureste de la capital, precisó el comisario.Martínez quedó recluido en la sede de la agrupación especializada contra el secuestro de la Policía en Asunción.El vehículo, una camioneta Nissan, fue alquilada por Andreas Rainer Egler, de 46 años.Al ciudadano alemán se le sindica como responsable de la tenencia ilegal de las niñas Clara Magdalena Egler, de 10 años, y de Lara Valentina Blank, de 11, desaparecidas de su país en noviembre pasado, y vistas por última vez en enero en Paraguay. Egler, padre de Clara Magdalena, se encuentra prófugo junto con su nueva esposa, Ana María Egler (Scharpf, apellido de soltera), quien también es madre de Lara Valentina Blank.La madre de Clara Magdalena, Anne Maja Reiniger-Egler, se encuentra en Asunción liderando la búsqueda y autorizó el lunes en rueda de prensa la difusión del caso de desaparición por todos los medios de comunicación locales. - Vida en fuga - El abogado de Reiniger admitió este miércoles en conferencia de prensa que la difusión tuvo resultados y que la pareja prófuga se manifestó vía Telegram el martes con un mensaje de video, en el que exigen que la madre de Clara detenga la búsqueda."Ustedes exigen que nuestros clientes acepten abandonar y dejar atrás a sus hijos. La señora Anne Maja Reiniger y el señor Filip Blank (padre de Lara) apenas reconocen a sus niñas en los videos", dijo el abogado Stephan Schulheiss, dirigiéndose a la pareja en alemán y español.Dicho video hizo entrar en crisis a la señora Reiniger quien tenía previsto asistir a la conferencia y no lo hizo. "Vio a su hija con el pelo corto y teñido. No parecía estar cómoda. Eso le afectó mucho", explicó.En el mensaje a los captores, el abogado Schultheiss advirtió que el proceso de búsqueda se tramita de forma independiente a la voluntad de su cliente."Las autoridades están investigando en Paraguay, Alemania y a través de la Interpol, en todo el mundo", dijo el letrado."El bienestar de las niñas no es compatible con una vida en fuga que ustedes han elegido. Terminen con esta situación extremadamente estresante para todos. Por favor manifiéstense", enfatizó.El abogado reiteró que a la madre de Clara y al padre de Lara "no les interesa obtener una pena" de castigo."Ellos quieren encontrar una solución que permita a todos un futuro de paz y un regreso a la vida normal. La oportunidad está abierta para ustedes", declaró."Estamos convencidos que las niñas y la pareja se encuentran todavía en Paraguay", remarcó más temprano el jefe de Antisecuestros, comisario Mario Vallejos, quien dijo temer sin embargo que estas podrían salir hacia Argentina o Brasil por la triple frontera (entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú). "Hay una tercera persona dando apoyo a la pareja", aseguró el policía. hro/dl -------------------------------------------------------------