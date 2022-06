Fink prevé que inflación seguirá alta por crisis de suministros

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, dijo que espera que la inflación se mantenga elevada durante varios años, principalmente debido a la interrupción de las cadenas de suministro mundiales.

“Se ha visto agravada por el covid y los cierres en diferentes partes del mundo”, dijo Fink el jueves en una entrevista con Bloomberg Television. “Está más impulsada por la oferta”.

El mayor administrador de activos del mundo, que manejaba alrededor de US$9,6 billones al 31 de marzo, transita por un mundo acosado por la creciente inflación, el aumento de las tasas de interés y la turbulencia geopolítica. Fink había dicho anteriormente que la guerra en Ucrania generó cambios profundos en la economía mundial, obligando a las empresas y los Gobiernos a reconsiderar su dependencia de los mercados extranjeros y a gastar más para aumentar sus capacidades a nivel local.

Los comentarios de Fink, de 69 años, se producen un día después de que el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, advirtiera a los inversionistas que se preparen para un “huracán” económico y desafíos como un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos mientras la Reserva Federal trata de controlar una inflación que ha alcanzado su punto más alto en cuatro décadas. Este jueves, el presidente de Goldman Sachs Group Inc., John Waldron, se hizo eco de Dimon, y pronosticó que se avecinan tiempos económicos más difíciles.

