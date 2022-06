"Dune: Spice Wars": cuatro facciones luchan por el recurso más valioso

SCREENSHOT - La tormenta de arena que se aproxima puede dañar la producción de especia en "Dune: Spice Wars". Foto: Shiro Games/Funcom/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Arrakis, planeta desértico donde abunda "la especia": cuántas veces ha sido contada la historia en torno al místico e inhóspito planeta, sus intrigas galácticas y los icónicos combates en la arena. El universo creado por Frank Herbert lleva décadas entreteniendo a generaciones, tanto en los libros como en varias películas y videojuegos de estrategia para el ordenador. "Spice Wars" continúa el generoso legado de "Dune" en los videojuegos y ya puede ser adquirido como versión de acceso anticipado. "Spice Wars" es un clásico juego de estrategia global. Siguiendo el concepto de estrategia 4X, los jugadores exploran (eXplore), expanden sus territorios (eXpand), explotan los recursos (eXploit) y exterminan a los oponentes (eXterminate). Hasta aquí todo corresponde a la ambientación propia del universo de "Dune" y su especia mística llamada Melange, que entre otras cosas permite los viajes espaciales interplanetarios. Los jugadores pueden elegir entre la Casa Atreides, de espíritu pacífico, los malvados de la Casa Harkonnen, los codiciosos Contrabandistas y los Fremen, las tribus de nativos de Arrakis. Cada facción tiene sus propias habilidades, pero el principio del juego es siempre el mismo: expandir el territorio, explotar los recursos (la especia), investigar tecnologías, construir edificios, ganar dinero, vigilar que los gusanos de arena no se coman la cosechadora. Al comienzo del juego, "Spice Wars" se desarrolla con lentitud, pero más tarde los esfuerzos por colectar dinero, agua y otros recursos se vuelven extremadamente complejos. Además, hay elementos políticos, como la participación en las decisiones del Landsraad, el parlamento galáctico. En el mejor de los casos, estas aportan ventajas para la propia facción y desventajas para los adversarios a través de la influencia de la moneda. El proceso político es a veces difícil de entender, e incluso llega a interrumpir el flujo del juego. Las peleas ocasionales con las tribus nativas y otras facciones son enormemente perturbadoras y pueden poner en peligro el pequeño imperio. La fluctuación de los tipos de cambio en la Bolsa de Especias y la constante falta de dinero dificultan aún más el progreso. Como todo juego en versión de acceso anticipado, también este da la impresión de inacabado y desequilibrado: ¿por qué los Fremen, como facción nativa, juegan igual que las grandes casas colonizadoras? Este aspecto no está claro, y se espera que cambie en el futuro. Así y todo, "Dune: Spice Wars" es una cita obligada para los fans de la serie y los veteranos de "Dune II" (1992) y "Dune 2000" (1998). Aquellos que no conocen la serie quizá prefieran esperar el lanzamiento de la versión final. El título está actualmente disponible en la plataforma de descarga Steam. dpa