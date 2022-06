Brainard de la Fed considera poco probable pausa en septiembre

(Bloomberg) -- La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo que las expectativas de aumentos de medio punto porcentual en las tasas de interés este mes y el próximo eran razonables, y no vio ningún motivo para detener la campaña de ajuste del banco central después.

“Desde donde estoy hoy, la internalización del mercado de 50 puntos básicos, potencialmente en junio y julio, según los datos que tenemos hoy, parece un camino razonable”, dijo Brainard el jueves en una entrevista con CNBC. “En este momento es muy difícil ver las condiciones para una pausa. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para reducir la inflación a nuestro objetivo del 2%”.

Los banqueros centrales de Estados Unidos aumentaron las tasas en medio punto porcentual el mes pasado y señalaron que lo harán nuevamente en las próximas dos reuniones mientras intentan reprimir la demanda y controlar la inflación más alta en décadas.

Desde entonces, el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ha sugerido que una pausa en septiembre podría tener “sentido”. Pero el comentario de Brainard dejó en claro que la suya era una opinión minoritaria.

“Creo que prácticamente no hay apoyo para eso, fuera de Bostic”, dijo Stephen Stanley, economista jefe de Amherst Pierpont Securities. “Parece que hay un grado inusual de consenso en el comité en este momento, lo cual no es sorprendente porque el curso de acción, al menos a corto plazo, es bastante obvio”.

Las minutas de la reunión de mayo de la Fed sugirieron que el rápido ritmo de ajuste de la política posicionaría a los funcionarios para potencialmente desacelerar el ciclo de alzas más adelante este año si fuera necesario. Brainard, quien asumió como vicepresidente la semana pasada, se hizo eco de este deseo de flexibilidad y dijo que era “difícil decir” qué debería hacer la Fed una vez que llegara a septiembre.

“Si no vemos el tipo de desaceleración en los registros mensuales de inflación, si no vemos que parte de esa demanda realmente alta comienza a enfriarse un poco, entonces podría ser apropiado tener otra reunión en la que procedamos con el mismo ritmo”, dijo. “Si estamos viendo una desaceleración en los datos mensuales, podría tener sentido avanzar a un ritmo un poco más lento”.

La guerra de Ucrania y los continuos confinamientos por el covid-19 en China han obstaculizado aun más las cadenas de suministro globales, lo que complica la tarea de la Fed de luchar para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%.

El indicador de presiones de precios preferido por el banco central subió un 6,3% durante los 12 meses que terminaron en abril, un poco más lento que el mes anterior. Brainard dijo que era demasiado pronto para decir que había alcanzado su punto máximo.

“Voy a buscar una serie constante de cifras mensuales de desaceleración en la inflación subyacente antes de sentirme más segura”, dijo. “Ciertamente vamos a hacer lo que sea necesario para que la inflación vuelva a bajar. Ese es nuestro desafío número uno”.

La Fed también está endureciendo las condiciones financieras mediante la reducción de su hoja de balance ampliada a un ritmo mensual que aumenta a US$95.000 millones en septiembre. El balance se duplicó con creces en tamaño a US$8,9 billones ya que el banco central compró agresivamente activos para respaldar la economía de EE.UU. durante los dos primeros años de la pandemia.

Brainard dijo que era difícil determinar cuánto impacto tendría la reducción del balance general en las condiciones financieras, pero señaló que algunas estimaciones sugieren que podría valer la pena otros dos o tres aumentos de tasas.

Los mercados financieros han oscilado bruscamente debido a que los inversionistas temen que los esfuerzos de la Fed para frenar la inflación puedan desencadenar una recesión, y hay algunas señales tempranas de que su campaña para enfriar la economía está teniendo un impacto. La encuesta del Libro Beige de la Fed publicada el miércoles sugirió que el ritmo de crecimiento estaba perdiendo fuerza, y cuatro de los 12 distritos del banco central señalaron que el crecimiento se había desacelerado.

Las ventas de casas existentes han disminuido ya que las tasas hipotecarias han aumentado, pero otras partes de la economía han mantenido el impulso. Los datos recientes de ventas al por menor y producción fabril muestran que la economía se mantuvo fuerte al inicio del segundo trimestre. El empleo también sigue siendo sólido, y se prevé que las nóminas registrarán un aumento de 428.000 en abril y un alza de aproximadamente 323.000 para mayo, cuando el Departamento del Trabajo publique el informe el viernes.

Brainard dijo que los datos recientes sobre la economía han sido mixtos y que se esperaba evidencia de debilidad a medida que el banco central endurece la política para restringir la demanda.

“Esperamos ver cierto enfriamiento de una economía muy, muy fuerte con el tiempo. Y estaremos observando de cerca los datos para ver ese enfriamiento en la demanda y moderación, un mejor equilibrio en el mercado laboral”, dijo. “Hay un camino allí en el que podríamos ver un enfriamiento de la demanda, una reducción de la inflación, un mercado laboral en mejor equilibrio sin dejar de ser fuerte”.

