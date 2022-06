Apple patenta sistema de RV contra los mareos en coches autónomos

ARCHIVO - Apple ya permite desbloquear ciertos autos con el iPhone. La compañía ahora tiene la mira puesta en resolver el problema del mareo por movimiento en el interior del automóvil con tecnología VR y AR. Foto: Catherine Waibel/dpa

Apple está trabajando en una nueva tecnología para combatir el mareo en los coches autónomos mediante el uso de auriculares de realidad virtual para los pasajeros. Según una patente aprobada recientemente en Estados Unidos, el sistema de Apple está diseñado para utilizar la realidad virtual y aumentada (RV/AR), así como un sistema de sensores, para mejorar la comodidad en los futuros coches. El objetivo es hacer que el entorno periférico dentro del coche se mueva a la par del vehículo, independientemente de la dirección en la que se vaya sentado. De este modo, la tecnología eliminaría la incongruencia que termina provocando el mareo. En teoría, esto permitiría utilizar cómodamente el interior de los coches sin conductor para realizar cualquier tipo de actividad: trabajar, leer o ver películas con unos auriculares de realidad virtual durante los viajes largos. A diferencia de los habitáculos tradicionales, las personas en los coches autónomos pueden sentarse frente a frente o mirando hacia atrás y reclinar más su asiento. El inconveniente es que el nuevo entorno probablemente hará que las personas que sufren mareos en el coche convencional se sientan aún peor en los futuros. Las náuseas del mareo se deben a un desequilibrio entre lo que se ve y lo que se siente: el vehículo avanza, pero el cuerpo está quieto. Para muchas personas, la única solución es tomar medicamentos. Muchos pasajeros que leen o utilizan su móvil en el coche también conocen esta desagradable sensación y se quejan de sentirse mal después de un rato. El entorno virtual de Apple proporcionaría un equilibrio entre el movimiento real y el percibido visualmente, y los cascos de RV también puede mostrar secciones del entorno real si es necesario. Además, la patente de Apple incluye un asiento activo como otra alternativa para combatir el mareo. Unos sensores en el interior del mismo detectan los movimientos que podrían causar molestias y los compensan moviendo el asiento. Ya se utilizan sillas de RV similares para hacer frente al mareo en aplicaciones de RV. Apple está considerando incluso una opción para aquellos que no se marean mientras conducen, perimitiéndoles entrar en un entorno de RV que no esté acoplado a los sensores del vehículo. Los expertos del sector creen que la solicitud de la patente no es necesariamente una señal de que la sede de Cupertino vaya a poner en marcha sus esperados planes de un Apple Car propio. Los objetivos de la empresa más bien podrían centrarse en la asociación con empresas del sector tecnológico para suministrar hardware y software a fabricantes de automóviles y sus proveedores. dpa