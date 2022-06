Apple actualizará el sistema iPad para servir a profesionales

(Bloomberg) -- Apple Inc. anunciará cambios significativos en el software del iPad la próxima semana en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual, según personas con conocimiento del tema, como parte de un impulso para hacer que el dispositivo sea más parecido a un computador portátil y menos a un teléfono.

La próxima gran actualización de software del iPad, iPadOS 16, tendrá una interfaz multitarea rediseñada que facilita ver qué aplicaciones están abiertas y cambiar entre tareas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los cambios aún no son públicos. También permitirá a los usuarios cambiar el tamaño de las ventanas de las aplicaciones y ofrecerá nuevas formas para que los usuarios manejen varias aplicaciones a la vez.

El iPad representa casi el 9% de las ventas anuales de Apple, y ese porcentaje ha aumentado en los últimos años. Pero los usuarios profesionales del dispositivo han pedido con insistencia una interfaz que se parezca más a la experiencia con un computador portátil. El hardware del iPad, que ahora incluye el mismo chip M1 que algunos de los computadores portátiles de Apple, es cada vez más potente y, en cierto modo, el software no ha estado al ritmo.

Un portavoz de la empresa con sede en Cupertino, California, declinó comentar.

La nueva interfaz del iPad será una de las mayores actualizaciones anunciadas en la conferencia, que también incluirá actualizaciones de software para iPhone, Mac, Apple Watch y Apple TV. El gigante tecnológico celebra la conferencia cada año para mostrar nuevas funciones y mejoras de dispositivos que los desarrolladores pueden aprovechar con sus aplicaciones.

Actualmente, los usuarios de iPad pueden ejecutar aplicaciones en una vista de pantalla completa, como en un iPhone, o ejecutar dos aplicaciones lado a lado. La compañía también permite a los usuarios agregar una versión reducida de una tercera aplicación deslizándola desde un lado. Los cambios ampliarán esa interfaz.

Se estima que Apple genera más de US$20.000 millones por año de la App Store, y el evento ayuda a mantener ese gigante en marcha. Las nuevas funciones de software ayudan a estimular a los desarrolladores a crear nuevas aplicaciones que, a su vez, aumentan los ingresos.

Para iOS 16, la próxima versión del software del iPhone, Apple planea varios cambios, incluida una nueva pantalla de bloqueo con widgets, reportó Bloomberg. La compañía también actualizará la aplicación Health (salud) y agregará nuevas funciones de audio y redes sociales a Messages. También llegarán aplicaciones rediseñadas para macOS, incluida una renovación de System Preferences, su aplicación para administrar la configuración de un Mac.

Para el Apple Watch, la compañía planea cambios en las esferas del reloj, el sistema de navegación y varias de las aplicaciones del dispositivo, incluida una actualización notable de las funciones de seguimiento del estado físico. La compañía también planea un nuevo modo de bajo consumo que permitirá a los usuarios operar el dispositivo cuando la batería se esté agotando. El modo actual de bajo consumo solo puede mostrar la hora.

