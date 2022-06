Apoyo a derecho al aborto en EEUU llega a mayor nivel desde 1995

(Bloomberg) -- El apoyo al derecho al aborto alcanzó el nivel más alto en décadas a raíz de un borrador de opinión de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el destino de Roe v. Wade.

En los resultados de una nueva encuesta de Gallup, el 55% de los estadounidenses dijeron que se identifican como “proaborto”, el nivel más alto desde 1995. Aquellos que se autodenominan “provida” (39% en la encuesta más reciente) se situaban en el nivel más bajo desde 1996. El alza en la identificación a favor del derecho a decidir puede atribuirse en gran medida a un aumento en el sentimiento entre los adultos más jóvenes y las mujeres, dijo la organización de encuestas.

Gallup encuestó a unos 1.000 adultos estadounidenses por teléfono del 2 al 22 de mayo.

En una encuesta independiente de 1.000 adultos realizada por el Wall Street Journal y NORC en la Universidad de Chicago, una organización de investigación no partidista, determinó que el 57% de los encuestados dijo que una mujer debería poder obtener un aborto legal si lo desea por cualquier motivo. Es la proporción más alta desde que NORC comenzó a hacer la pregunta en 1977. El Centro de Investigación Pew también determinó que, al preguntarles de manera más amplia, el 61% de los estadounidenses dice que el aborto debe ser legal en EE.UU.

Más de la mitad de los estadounidenses consideran que el aborto es moralmente aceptable, frente a un 47% hace un año, según Gallup. Eso se compara con un mínimo histórico del 38% que dice que es moralmente incorrecto, frente al 46% en mayo de 2021.

A última hora del 2 de mayo, Politico informó que había obtenido un borrador de opinión mayoritaria, firmado por el juez Samuel Alito, que anulaba el histórico fallo Roe de 1973 que convirtió el aborto en un derecho constitucional. En ausencia de Roe, alrededor de dos docenas de estados de EE.UU. tienen leyes que prohibirían el procedimiento en todos o la mayoría de los casos, y otros indican que pueden avanzar en una dirección similar. Más de la mitad de las personas en edad fértil en EE.UU. de 13 a 44 años (unas 36 millones de personas) viven en estados considerados hostiles al derecho al aborto por el Instituto Guttmacher, que investiga la salud reproductiva.

La encuesta de Gallup también da cuenta de que los estadounidenses se oponen en su mayoría a anular Roe: el 58% dijo que el fallo debería mantenerse en la encuesta de mayo. Eso coincide en gran medida con el promedio de 59% de oposición al cambio desde 1989. Esa opinión estuvo muy dividida en líneas partidarias, con un 80% de demócratas y un 62% de independientes apoyando el fallo y solo un 31% de republicanos.

