Sordo quiere romper en Cerdeña el monopolio de Rovanperä

El español Dani Sordo (Hyundai), gran especialista del Rally de Cerdeña, espera romper a partir del jueves el monopolio del joven finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), que se ha impuesto en tres pruebas seguidas, Suecia, Croacia y Portugal.

Si ponemos de lado la victoria del veterano Sébastien Loeb en el Rally de Montecarlo, a sus 47 años, esta temporada 2022 es, por el momento, ultradominada por Rovanperä. El líder más joven de la historia del Campeonato del Mundo de rallies (WRC) cuenta ahora con 46 puntos de ventaja sobre su más próximo perseguidor, Thierry Neuville (Hyundai).

Pero es otro piloto Hyundai, Dani Sordo, quien parece el mejor armado para este fin de semana, entre Olbia y Alghero, sobre pista de tierra, donde triunfó dos veces en tres años, después de haber sido tercero en la última prueba en Portugal, detrás de los pilotos Toyota, Rovanperä y el galés Elfyn Evans.

El español participará por decimocuarta vez en Cerdeña y podrá aprovechar su enorme experiencia, con una posición favorable sobre la pista el primer día: sexto en el orden de salida, ya que no está en la lucha por el título y no ha disputado las tres primeras mangas.

- Rutas estrechas -

"Esta rally me ha sonreído a menudo", recuerda el que fue lugarteniente de Sébastien Loeb en Citroën. "Me siento bien. Me gustan las rutas y el lugar", añade Sordo.

Les pistas sardas son conocidas por sus dificultades, y Sordo lo sabe: "Las rutas son muy estrechas y la trayectoria exterior puede ser resbaladiza. Hay que ser inteligente y prudente para seguir en la carretera".

Sordo ha tomado ya la medida a los nuevos autos híbridos, tras una pausa de seis meses en casa, para permitir al joven Oliver Solberg forjarse: "Dos rallies que se encadenan, es muy exigente tras mi pausa, pero estoy muy motivado", dijo Sordo.

Frente a Neuville y Sordo, que han ganado dos veces cada uno en Cerdeña, no estará Sébastien Ogier, vencedor el año pasado, que continúa preparando las 24 Horas de Le Mans.

-- Clasificaciones del Mundial de pilotos y de constructores del Mundial de rallies (WRC) antes de la quinta manga en Cerdeña, que se disputa de jueves a domingo entre Olbia y Alghero:

Pilotos

1. Kalle Rovanperä (FIN) 106 puntos

2. Thierry Neuville (BEL) 60

3. Takamoto Katsuta (JPN) 38

4. Ott Tänak (EST) 37

5. Elfyn Evans (GBR) 36

6. Craig Breen (IRL) 34

7. Sébastien Loeb (FRA) 27*

8. Gus Greensmith (GBR) 20

9. Sébastien Ogier (FRA) 19*

10. Dani Sordo (ESP) 19

...

Constructores

1. Toyota 175 puntos

2. Hyundai 116

3. M-Sport/Ford 94

Nota: Loeb y Ogier no participan en todas las mangas de la temporada 2022.

