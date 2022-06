Producción OPEP aumenta; miembros del golfo, Nigeria extraen más

(Bloomberg) -- La producción de petróleo de la OPEP se elevó levemente el mes pasado debido a que aumentos de miembros del Medio Oriente y un repunte en Nigeria ayudaron a compensar las pérdidas en otros lugares.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentó su producción en 130.000 barriles diarios a 28,85 millones por día, según una encuesta de Bloomberg. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait continuaron restableciendo los suministros detenidos, compensando una fuerte reducción en Libia.

Los precios del petróleo se han disparado este año mientras la OPEP y sus socios intentan satisfacer el repunte de la demanda posterior a la pandemia, y al tiempo que un boicot internacional afecta a Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania. Los crecientes costos del combustible han restringido a los consumidores y han avivado la amenaza inflacionaria para la economía global.

A pesar de los llamados de Estados Unidos y otros consumidores, se espera escaso alivio cuando se reúna el jueves la alianza de la OPEP+ de 23 naciones, encabezada por Arabia Saudita. Delegados dicen que el grupo aprobará otro débil aumento en el suministro, que, según las predicciones de los analistas, sus miembros tendrán dificultades para cumplir.

La producción libia cayó en mayo en 140.000 barriles diarios a 760.000 por día —su nivel más bajo desde octubre de 2020—, ya que los enfrentamientos armados y protestas cobraron un precio adicional en el país.

Excluyendo a Libia y otras naciones exentas del sistema de cuotas del grupo, el desempeño de la OPEP en mayo fue mejor que en meses anteriores. Los miembros que forman parte de un acuerdo para estabilizar los mercados mundiales agregaron 290.000 barriles por día, un poco más de lo programado.

La producción de petróleo de Nigeria, que a menudo es volátil, aumentó por primera vez en cuatro meses, llegando a 1,49 millones de barriles por día, según la encuesta.

Sin embargo, el panorama general de suministro del grupo ha sido débil. Incluso Arabia Saudita no extrajo tanto como podría haber extraído el mes pasado, con una producción de 10,43 millones de barriles por día, o 110.000 barriles diarios por debajo de su objetivo formal.

La medida de la Unión Europea de sancionar a Rusia podría persuadir a Arabia Saudita a aceptar las solicitudes de EE.UU. para aumentar la producción más rápidamente en los próximos meses, según RBC Capital Markets LLC. Riad y sus vecinos podrían incluso ir un paso más allá y tomar la cuota de producción no utilizada de Moscú, informó el martes el Wall Street Journal.

Sin embargo, al menos durante mayo, cuando los precios del petróleo superaron con creces los US$100 el barril y los consumidores pidieron suministros adicionales, el principal productor de la OPEP se abstuvo de producir todo lo que le estaba permitido.

