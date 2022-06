"No he ganado nada aún", advierte Nadal tras vencer a Djokovic en Roland Garros

El español Rafael Nadal derrotó este martes al número 1 mundial Novak Djokovic en cuartos de final de Roland Garros, pero el balear recordó que no se trataba de una final: "No he ganado nada aún".

"No he ganado nada aún, solo me he dado la oportunidad de jugar de nuevo una semifinal en Roland Garros dentro de 48 horas", declaró Nadal en conferencia de prensa tras imponerse en una batalla épica por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (7/4).

"Voy a disfrutar de una noche emocionante para mí por lo que he pasado en los últimos tres meses (lesiones), pero a partir de mañana ya a prepararnos para el próximo partido", añadió en referencia a la semifinal contra el alemán Alexander Zverev (N.3) el próximo viernes.

Tras tener que jugar cinco sets en la ronda anterior ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, Nadal protagonizó otra batalla encarnizada que le ha llevado a estar más de ocho horas en la pista en dos días, algo que parecía impensable hace tres semanas en Roma cuando su maltrecho pie izquierdo (en el que sufre una lesión crónica e incurable) le traicionó.

"Como ya dije en Roma, aquí tengo a mi doctor y él hace cosas que me ayudan a disputar el torneo en las mejores condiciones posibles", declaró sin entrar en detalles y sin despejar todas las dudas sobre su estado físico.

"Hablaremos después del torneo, ahora no es momento de dar muchas explicaciones", añadió de manera enigmática.

El español prefirió centrarse en su partido: "Ha sido sin duda mi mejor partido en los últimos cuatro meses. Por falta de hábito de jugar este tipo de partidos últimamente se me ha escapado el segundo set, pero tengo la sensación que si miramos las cuatro horas de partido he sido más dominante durante más tiempo".

Esta victoria tiene "un valor añadido por darle la vuelta tras perder el segundo set como lo perdí, con dos 'breaks' arriba".

Y admitió que no estaba confiado al 100% en la victoria.

"Era un reto muy grande para mí y tenía dudas de si podría rendir al nivel que necesitaba para tener opciones reales, por lo que esto significa mucho para mí, más allá de lo que pueda pasar en el torneo".

"Esta pista es especial para mí y quizás el día que más lo necesitaba he conseguido sacar un nivel que hace poco no tenía y que ahora tengo que mantener para darme opciones en lo que queda", insistió.

Nadal se refirió al hecho de contar con el apoyo mayoritario del público de la Philippe Chatrier: "Saben que para mí es el torneo más importante de mi carrera y ellos aprecian el esfuerzo que llevo haciendo desde hace muchos años".

Y sobre su rivalidad con Djokovic no tiene dudas: "Estamos haciendo historia en este deporte".

