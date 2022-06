LO ÚLTIMO: Ucrania: Rusia se ha llevado a unos 200.000 niños

Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania:

___

KIEV, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el miércoles que 200.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia contra su voluntad. Esa cantidad incluye niños de orfanatos, pequeños llevados allí con sus padres y otros que fueron separados de sus familias.

"El objetivo de esta política criminal no es sólo robar gente, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan volver”, afirmó Zelenskyy en su discurso nocturno a la nación.

Zelenskyy dijo que Ucrania castigaría a los responsables, pero que primero mostraría a Rusia en el campo de batalla que “Ucrania no puede ser conquistada, que nuestra gente no se rendirá y que nuestros niños no serán propiedad de los invasores”.

El mandatario comentó que, en lo que va de la guerra, 243 niños han fallecido, 446 han resultado heridos y 139 están desaparecidos, añadiendo que podrían ser más debido a que su gobierno no tiene un panorama completo de la situación en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas.

___

KIEV, Ucrania - Un gobernador regional ucraniano asegura que las tropas rusas han asumido el control de alrededor del 80% de la ciudad de Sievierodonetsk.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que las tropas rusas avanzan en medio de intensos enfrentamientos con los defensores ucranianos por las calles de la ciudad. Resaltó que los soldados ucranianos lograron replegar a las fuerzas de Moscú en algunos distritos.

Sievierodonetsk, el centro administrativo de la región de Luhansk, ha sido el blanco principal de la ofensiva rusa en la región industrial del Donbás, en el este de Ucrania. La localidad ha sido objeto de incesantes ataques, y Haidai dijo el martes que un ataque aéreo ruso impactó un tanque de ácido nítrico en una fábrica de sustancias químicas, lo que liberó gases tóxicos.

___

PARÍS - El secretario general de la Interpol, Jurgen Stock, advirtió el miércoles de un posible aumento en el tráfico de armas después de que concluya la guerra en Ucrania.

Stock dijo a la Anglo-American Press Association que “no tiene dudas" de que el tráfico ilegal de armas irá en aumento.

“Lo hemos visto en la región de los balcanes”, señaló Stock. “Lo hemos visto en África, donde grupos del crimen organizado intentan explotar la situación caótica, la disponibilidad de armas e incluso armas que son de uso militar”.

Sin embargo, aseguró, las armas más pequeñas son las de mayor preocupación.

Stock alentó a los 195 países que integran la Interpol a “usar de manera intensa las bases de datos disponibles que puedan ayudar a rastrear y localizar armas, por ejemplo aquellas robadas en otro país”.

“Ningún país de nuestra región puede lidiar con esto por sí solo, porque los criminales de los que hablo operan de manera global”, recalcó Stock.

La Interpol, con sede en Lyon, France, no lleva a cabo investigaciones, sino que capacita a agentes policiales y de aduanas para que puedan, por ejemplo, identificar rutas de contrabando, comentó Stock.

___

LA HAYA – El gobierno holandés anunció el miércoles el mayor aumento en su gasto militar desde la Guerra Fría.

La ministra de Defensa, Kajsa Ollongren, dijo que “las amenazas en el mundo y la guerra en Ucrania muestran que la paz y la seguridad no se pueden dar por sentadas” y anunció un incremento de 5.000 millones de euros (5.300 millones de dólares) al año en el gasto militar.

El dinero adicional financiará la compra de equipo militar en los próximos años, incluidos seis nuevos aviones de combate F-35 y la duplicación de la flota militar de drones MQ-9 Reaper de cuatro a ocho.

El Ministerio de Defensa dijo que la inversión significa que Holanda cumplirá con el gasto de defensa acordado por la OTAN del 2% de su Producto Interno Bruto en 2024 y 2025.

Eso permitirá al personal militar “trabajar con el mejor equipo y entrenar mucho sin escasez constante de repuestos, transporte y municiones”, indicó el ministerio.

___

ESTOCOLMO — El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que hay “progresos” en las conversaciones para permitir la exportación de granos almacenados en puertos ucranianos y garantizar que alimentos y fertilizantes rusos tengan acceso irrestricto a los mercados globales.

“Creo que hay progresos, pero todavía no hemos llegado”, dijo Guterres, y añadió que “estas son cosas muy complejas” porque “todo está interligado”.

La guerra de Rusia a Ucrania ha cerrado los puertos del país en el Mar Negro, lo que ha detenido las exportaciones de alimentos a muchos países en desarrollo.

Guterres reiteró que el mundo debería tener acceso a la producción rusa de fertilizantes y alimentos “que también es esencial para los mercados globales en la situación actual”.

Guterres se reunió en Estocolmo con la primera ministra sueca Magdalena Andersson en vísperas de una conferencia climática y ambiental prevista para el jueves y viernes.

___

MOSCÚ - Un portavoz del Kremlin afirmó el miércoles que Moscú ve “negativamente” los planes de Estados Unidos de suministrar más armas a Ucrania.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el martes que enviará a Ucrania una pequeña cantidad de sistemas de cohetes de mediano alcance y alta tecnología. El gobierno ucraniano ha suplicado que Occidente le ayude a obtener lanzacohetes mientras lucha por detener el avance de las tropas rusas en la región de Donbás.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante su conferencia telefónica diaria con periodistas que Moscú no confía en las garantías de Kiev de que los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple suministrados por Estados Unidos no se utilizarán para atacar a Rusia.

Funcionarios estadounidenses dicen que el paquete de ayuda que se espera que se anuncie el miércoles más tarde busca equilibrar el deseo de ayudar a Ucrania a combatir los feroces bombardeos de la artillería rusa y el no proporcionarle armas que podrían permitirle a Ucrania alcanzar objetivos en lo más profundo de Rusia y desencadenar una escalada en la guerra.

No obstante, Peskov acusó a Estados Unidos de “echar leña al fuego de manera deliberada y diligente”.

“Estados Unidos se apega a la línea de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano (que quede en pie)”, agregó.

___

KIEV, Ucrania — Las tropas rusas se están retirando y volando puentes para impedir un posible avance ucraniano, dice un gobernador de una región del sur del país.

Vitaliy Kim, gobernador de Mykolayiv, dijo el miércoles en la aplicación de mensajería Telegram que Rusia estaba a la defensiva.

“Tienen miedo de un avance (de las Fuerzas Armadas ucranianas), pero nosotros no tenemos miedo y apoyamos a nuestras tropas", escribió.

Kim no aclaró donde se estaba produciendo la retirada de la que habló. Las partes de la región de Mykolayiv que han caído en manos de las fuerzas rusas en los últimos días están cerca de la ciudad de Jersón, ocupada por Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su discurso nocturno el martes que los combatientes ucranianos habían tenido “cierto éxito en dirección a Jersón”.

Rusia está concentrando la mayoría de su potencia militar en la captura de la región oriental del Donbás.

___

BRUSELAS — El número de personas procedentes de naciones exsoviéticas que solicitaron protección internacional en Europa se ha disparado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, dice la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Alrededor de 14.000 ucranianos pidieron asilo en marzo, una cifra casi 30 veces mayor de la registrada antes del inicio de la guerra el 24 de febrero, apuntó la entidad.

La cifra se suma a los tres millones de ucranianos que se estima que han solicitado protección de emergencia con base en un programa de la UE que proporciona vivienda, acceso a empleos, asistencia médica y educación a refugiados de guerra.

El mayor incremento en las solicitudes de asilo se dieron entre ciudadanos de Bielorrusia, Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Pero la agencia apuntó que no está claro si proceden de esas naciones o residían en Ucrania cuando comenzó la guerra.

Además, 1.400 rusos pidieron asilo en la UE en marzo, la mayor cifra desde 2018.

El asilo se concede a personas que podrían verse perjudicados debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social, y a todos aquellos que huyen de la guerra, las torturas o los malos tratos.

___

BERLÍN — Alemania proporcionará a Ucrania misiles antiaéreos modernos y sistemas de radar, indica el canciller del país, Olaf Scholz, un aumento de las entregas de armas anunciado tras críticas sobre que Alemania no hacía suficiente para ayudar a Kiev.

El gobierno ha decidido proporcionar a Ucrania misiles IRIS-T desarrollados por Alemania junto con otros países de la OTAN, explicó Scholz a los parlamentarios alemanes.

Además, Berlín ofrecerá sistemas de radar para ayudar a localizar la artillería enemiga.

El anuncio se hizo después de acusaciones dentro y fuera de Alemania sobre que el gobierno ha sido lento a la hora de facilitar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia.

___

KIEV, Ucrania — Las fuerzas rusas controlan el 70% de Sievierodonetsk, la ciudad donde se centra la ofensiva de Moscú en el Donbás, dice el gobernador de la región oriental de Luhansk.

Serhiy Haidai señaló en una publicación en Telegram el miércoles que algunos soldados ucranianos luchaban contra los rusos en la ciudad mientras que otros se habían retirado.

“La evacuación (de civiles) se ha suspendido. No hay posibilidad de llevar ayuda humanitaria", añadió Haidai.

La única ciudad de la región que no ha sido tomada por Moscú o por separatistas prorrusos, Lysychansk, está bajo control “total” de Ucrania, apuntó.

___

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania dice que el país pierde entre 60 y 100 soldados por día en los combates contra las fuerzas rusas.

En declaraciones a la televisora estadounidense Newsmax, Volodymyr Zelenskyy afirmó que “la situación más complicada está en el este de Ucrania”, incluyendo las provincias de Donetsk y Luhansk.

“La situación es muy complicada. Estamos perdiendo entre 60 y 100 soldados por día muertos en combate, además de alrededor de 500 heridos en combate. Así que estamos manteniendo nuestros perímetros defensivos", señaló el mandatario.

Ucrania ha rechazado revelar sus bajas militares desde el inicio de la invasión rusa, pero Zelenskyy había dicho antes que su ejército perdía entre 50 y 100 soldados al día.

___

CIUDAD DEL VATICANO — El papa Francisco pide el final del bloqueo a los envíos de grano desde Ucrania y aboga por un esfuerzo de todas las partes para evitar que un importante producto básico “utilice como arma de guerra”.

Francisco hizo el llamado al final de su audiencia general de los miércoles.

El papa se mostró preocupado por el bloqueo naval ruso que impide la exportación de millones de toneladas de grano y priva a las naciones pobres del alimento necesario para alimentar a millones de personas.

“Pido a todos que hagan todo Io posible por resolver esta cuestión y garantizar el derecho humano universal a alimentarse", apuntó el pontífice. “Por favor, no utilicen el grano, un producto básico, como un arma de guerra”.

La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presionó a Occidente para levantar las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania en un intento por desviar la culpa por la creciente crisis alimentaria global.

___

MOSCÚ — El gigante estatal ruso Gazprom confirma el corte del suministro de gas a Shell Energy Europe y a la empresa danesa Ørsted luego de que las dos empresas se negasen a pagar el servicio en rublos.

En un comunicado el miércoles, Gazprom señaló que no había recibido el pago de ninguna de las dos firmas por el gas suministrado en abril y que, por lo tanto, suspendió las entregas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó hace unos meses un decreto que contempla que, a partir del 1 de abril, el pago del gas debe realizarse en rublos.

Moscú ofreció a los clientes que reciben su gas natural la posibilidad de abrir una cuenta en dólares o euros en el tercer banco más grande del país, Gazprombank, y una segunda en rublos. Las facturas se abonarían en euros o dólares y la entidad se encargaría del cambio a rublos.

Shell Energy Europe, Ørsted y el intermediario holandés GasTerra se negaron a pagar en rublos, y Gazprom les cortó el suministro esta semana.

___

COPENHAGUE — La mayor empresa energética de Dinamarca dice que Rusia cortó el suministro de gas al país desde el miércoles por la negativa de Copenhague de pagar en rublos, el último episodio en la guerra energética europea tras la invasión rusa de Ucrania.

Rusia ya había cortado el suministro de gas natural a Finlandia, Polonia y Bulgaria por negarse a su exigencia de pagar en la moneda local. Y el martes hizo lo propio con Holanda.

La compañía danesa Ørsted señaló que espera poder dar servicio a sus clientes.

“Nos mantenemos firmes en nuestra negativa de pagar en rublos, y nos hemos estado preparando para este escenario", afirmó el director general de Ørsted, Mads Nipper. ”La situación pone de manifiesto la necesidad de que la UE sea independiente del gas ruso acelerando el desarrollo de las energías renovables".

___

MILÁN — Aunque la Unión Europea ha decidido reducir las importaciones de petróleo ruso en un 90% para finales de año, Italia es el único país europeo que las ha incrementado, una consecuencia no deseada de las sanciones comunitarias contra Moscú.

Pensadas para castigar a Rusia por la invasión de Ucrania, el embargo amenaza a una de las mayores refinerías de Italia, ubicada en Sicilia, lo que supondría un revés sin precedentes para la deprimida economía de la región.

Italia acordó con sus socios de la UE recortar las importaciones de crudo ruso para 2023, una medida que el primer ministro, Mario Draghi, calificó como “un completo éxito" que “hace un par de días no habría sido creíble”.

Pero Roma tiene que gestionar también el destino de la refinería siciliana propiedad de la rusa Lukoil. Paradójicamente, como resultado de las sanciones previas contra el Kremlin, ISAB Srl ha pasado de procesar el 15% del crudo ruso al 100%.

Los barcos siguen llegando a la instalación portuaria con crudo de la empresa matriz rusa.

En mayo, Italia ha recibido alrededor de 400.000 barriles de petróleo ruso al día, según Kpler, una empresa de datos de materias primas. De ese total, ISAB recibió 220.000 barriles diarios desde Rusia.