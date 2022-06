La número uno mundial Iga Swiatek pasa a semifinales de Roland Garros

La número uno mundial Iga Swiatek se clasificó este miércoles para las semifinales de Roland-Garros, venciendo a la estadounidense Jessica Pegula (11ª), por 6-3, 6-2.

La polaca encadena de esta forma su 33º triunfo seguido, y se instala en solitario en el podio de jugadoras invictas durante más partidos en el siglo XXI, detrás de las hermanas Williams (Venus 35, Serena 34).

En la próxima ronda, la ganadora de Roland Garros en 2020, última jugadora del Top 10 femenino todavía en liza este año, se enfrentará a la rusa Daria Kastakina, vigésima de la WTA.

Con problemas para derrotar en la ronda precedente a la joven china Qinwen Zheng (74ª), que le había ganado un set, la polaca realizó un mejor partido ante Pegula, que le puso algo de problemas al inicio del partido, aunque cometió muchos errores no forzados (28).

Nacida un 31 de mayo, Swiatek firmó en una cámara la frase "me hago vieja pero me sigo sintiendo bien", en referencia a su 21º cumpleaños, una fecha sobre la que había comentado que no sabía cómo celebrarla, cuando cae en pleno Roland-Garros.

"No sé el límite para una celebración, tal vez en unos años pueda mirar la final de la Liga de Campeones en pleno torneo", bromeó, en un guiño al rey de la tierra batida parisina Rafael Nadal, que acudió el sábado a presenciar en el Stade de France al duelo Liverpool-Real Madrid.

La polaca es la gran favorita de este Roland Garros y se presenta en la tierra batida parisina tras haber ganado los cinco precedentes torneos en los que participó (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart y Roma).

