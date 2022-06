La jefa del Abierto de Francia dice que el tenis masculino es más atractivo que el femenino

FOTO DE ARCHIVO: La directora del torneo del Abierto de Francia, Amélie Mauresmo, durante un partido del Abierto de Francia disputado en el estadio Roland Garros de París, Francia, el 31 de mayo de 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Por Julien Pretot

PARÍS, 1 jun (Reuters) - El tenis femenino no es tan atractivo como el masculino en este momento, dijo la directora del torneo del Abierto de Francia, Amélie Mauresmo, después de que se cuestionara la programación del Grand Slam de tierra batida el miércoles.

Desde el primer lunes hasta los cuartos de final se ha programado un partido nocturno cada día a las 21:00 hora local (1900GMT), lo que puede dejar a los espectadores sin transporte público para volver a casa en caso de que el encuentro se alargue.

Esto ocurrió el martes, cuando el épico choque de cuartos de final entre Rafael Nadal y Novak Djokovic terminó alrededor de la 1:15 de la madrugada. De hecho, algunos aficionados abandonaron la pista Philippe Chatrier antes del final de la contienda para coger el último metro.

El partido fue el noveno encuentro masculino de los 10 programados como sesión nocturna, lo que plantea más preguntas sobre cómo las mujeres han estado quedando relegadas en los grandes torneos.

En Francia, Amazon tiene el derecho exclusivo de transmisión de ese partido a través de su plataforma Prime Video por un acuerdo reportado de 15 millones de euros (16,07 millones de dólares), mientras que la cadena pública France Television habría pagado 10 millones.

"En esta época en la que estamos ahora mismo, no me siento... Y como mujer, exjugadora femenina, no me siento mal ni injusta diciendo que ahora mismo tienes más atracción, más atractivo... ¿Se puede decir eso? ¿Atractivo? Eso es lo general, para los partidos de hombres", dijo Mauresmo, excampeona de dos Grand Slam.

En los cuatro grandes torneos del tenis profesional, las mujeres también inician tradicionalmente la jornada en las pistas principales a las 11 de la mañana, cuando las audiencias televisivas son más bajas y la mayoría de los espectadores aún están llegando al estadio.

En el Abierto de Francia de este año ocurrió 18 de las 20 veces.

Wimbledon es el único torneo de Grand Slam en el que no hay partidos programados que empiecen por la noche, mientras que en los Abiertos de Estados Unidos y Australia, un programa nocturno completo permite a las mujeres tener su parte de protagonismo.

Preguntada por la programación de la sesión nocturna, Mauresmo dijo a los periodistas que habría sido "difícil" dar a los espectadores una única entrada para la noche para ver sólo a las jugadoras.

"Esto es lo que queríamos mostrar a los espectadores que sólo tenían entradas para un partido, porque algunos de ellos lo hacen", dijo.

"Era más difícil tener, por supuesto, un partido, una sesión nocturna con solo tenistas femeninas".

El organismo rector del tenis femenino, la WTA, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(1 dólar = 0,9336 euros)

(Reporte de Julien Pretot; edición de Christian Radnedge; traducción de Flora Gómez)