Ferran Torres y Bernardo Silva, discípulos de Guardiola, enfrentados en la Liga de Naciones

Excompañeros en el Manchester City bajo las ordenes de Pep Guardiola, Ferran Torres y Bernardo Silva se reencuentran el jueves en el duelo ibérico entre España y Portugal en la primera jornada de la Liga de Naciones.

A punto de salir el verano pasado, Bernardo Silva ha recuperado su estatus de jugador clave en el City esta temporada, tras ser recolocado más abajo por Guardiola y mostrar así su polivalencia.

Sin embargo, el centrocampista de 27 años había empezado la temporada con ganas de cambiar de aires: "Me sentía un poco solo en Inglaterra entonces (...) Hablé con el club porque no era feliz con mi vida aquí y quería acercarme a mi familia. Pero no tenía nada que ver con el club, me gusta el Manchester City", dijo al diario británico The Times en marzo.

Más animado, el creativo centrocampista ha sido esencial (13 goles y seis asistencias) en la Champions y la consecución del título liguero tras un largo pulso con el Liverpool.

- Silva, 'el jugador perfecto' -

"Siempre le he dicho: 'eres el jugador perfecto'. Con el balón es más que excepcional, tiene técnica, todo. Es capaz de interpretar correctamente seis posiciones, corre entre 12 y 13 km por partido, siempre sabe que hacer", afirmaba Guardiola tras el doblete de Silva frente al Sporting de Portugal en la ida de octavos de final de la champions.

Llegado en 2017 desde el Mónaco, el jugador formado en el Benfica lisboeta, tiene contrato hasta 2025, y "los clubes (interesados) deberán negociar y pagar mucho dinero" para salvar su cláusula de rescisión, advirtió el técnico del City.

Con la Seleçao, Fernando Santos lo ha colocado durante largo tiempo en el extremo derecho, dejando el centro del ataque a Bruno Fernandes.

Pero Silva ha tenido a veces dificultades para mostrar su talento en ese costado, especialmente en la Eurocopa-2020. Y es en marzo, para la repesca de acceso al Mundial de Catar frente a Macedonia del Norte, que el seleccionador portugués se decidió a colocarlo en el corazón del juego.

"Ahí me siento bien y me gusta mucho jugar en esa posición", había afirmado Silva antes de ese crucial encuentro.

- Ferran, 'una maravilla' -

Para Ferran Torres, en cambio, fue necesario un cambio de club en enero para ver al joven jugador, de 22 años, mostrar todo su talento... en un extremo.

Fichado por Guardiola en agosto de 2020 tras un brillante debut en el Valencia, Ferran Torres nunca encontró su sitio con los Citizens: en 16 meses en Inglaterra, marcó 16 goles en 43 partidos, mientras pasaba por el extremo derecho, el izquierdo o como delantero centro.

"Vimos que como delantero centro hacía movimientos que sólo los mejores atacantes del mundo hacen", dijo Guardiola sobre él, antes de su salida.

Traspasado al Barcelona en diciembre, Ferran Torres participó en la segunda parte de la temporada del club azulgrana con 7 goles y 6 asistencias en 26 partidos. Pese a una bajada de rendimiento colectivo al final de temporada, Ferran siempre contó con la confianza de su nuevo entrenador, Xavi Hernández.

"Es una maravilla de jugador", había afirmado el técnico catalán en febrero.

En el seno de la Roja, el valenciano fue convocado en septiembre de 2020 por primera vez por Luis Enrique, quien también es el padre de su pareja, y se hizo rápidamente un hueco en esta prometedora Roja.

Marcó un doblete contra los campeones de Europa italianos en semifinales de la Liga de Naciones (2-1) para meter a España en la final contra Francia en octubre.

La grave lesión de Mikel Oyarzabal parece abrirle la puerta del extremo izquierdo de cara al Mundial de Catar... pero Luis Enrique siempre puede dar alguna sorpresa.

