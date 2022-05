"Tengo el nivel para ganar un Grand Slam", dice Alcaraz pese a la derrota

Pese a perder en cuartos de final de Roland Garros este martes contra el alemán Alexander Zverev (N.3), el joven español Carlos Alcaraz se mostró convencido de que en el futuro triunfará en este tipo de torneos: "Tengo nivel para ganar un Grand Slam", declaró.

"He aprendido a jugar unos cuartos de Grand Slam, ya lo hice en el US Open (2021), pero jugué lesionado. Hoy tuve la ocasión de pelear por avanzar a semifinales", aseguró en conferencia de prensa.

"Pese a la derrota, sigo sintiendo que puedo ganar un Grand Slam. Tengo nivel para ganar un Grand Slam", reafirmó.

Frente a Zverev, "no empecé bien, fui a remolque en los dos primeros sets y, aunque a partir del tercero jugué mejor, ya era un poco tarde".

Y a pesar de perder, "estuve cerca de forzar el quinto set y ahí hubiese podido pasar cualquier cosa".

De las derrotas se aprende, "como el empezar dando la sensación que estoy ahí desde el primer punto, el luchar hasta el final y mantener el nivel durante 4 o 5 horas que puede durar un partido de Grand Slam".

Alcaraz también admitió: "Hoy me ha faltado nivel para ganar a Zverev, que ya ha sido finalista en un Grand Slam y semifinalista aquí y que está más curtido en este tipo de partidos".

Además de la experiencia, Alcaraz se llevará otra cosa positiva de París: "Me he sentido muy querido. Había muchos españoles, pero también he notado el cariño de los franceses. No podría haber pedido más apoyo desde el primer partido".

Alcaraz comenzará ahora la gira de hierba, superficie en la que ya jugó "cuando era junior y el año pasado y que creo que me puedo adaptar bien porque me gustó".

mcd/psr