“Me equivoqué” el año pasado en relación a la inflación: Yellen

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió de manera más directa haberse equivocado el año pasado al predecir que la inflación elevada no sería un problema continuo.

“Me equivoqué sobre la trayectoria que tomaría la inflación”, dijo Yellen en una entrevista que se transmitió el martes en CNN. “No entendía por completo” las circunstancias, y hubo conmociones imprevistas que luego empeoraron la situación, dijo.

Las nuevas variantes de covid, los confinamientos en China y la guerra de Rusia contra Ucrania han impuesto conmociones a la economía, dijo la jefa del Tesoro después de asistir a una reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para abordar la inflación.

Biden dijo el martes que su papel como presidente es darle a la Fed “el espacio que necesita para hacer su trabajo”, y agregó: “No voy a interferir con su trabajo de importancia crítica”. Yellen dijo que la Fed está tomando las medidas necesarias para frenar la inflación.

