Hay que airear los colchones y no hacer la cama enseguida

ARCHIVO - Dejar airear un tiempo los colchones por la mañana permite que se ventilen del sudor que pueden haber acumulado durante la noche. Foto: Christin Klose/dpa

Hacer la cama es todo un tema. Muchos de nosotros lo aprendimos de pequeños: cuando uno se levanta, se tienden ordenadamente las sábanas y acolchados o mantas sobre el colchón. Puede que en la vida adulta mantengamos esa costumbre. O simplemente dejemos todo desordenado sobre la cama por la mañana, porque de todas maneras durante el día nos gusta meternos otra vez o porque no consideramos importante hacerlo. Pero hay malas noticias para ambos grupos: así o asá, no es bueno para el colchón, según Claudia Wieland, especialista en colchones. dpa: ¿Tendríamos que hacer la cama ni bien nos levantamos? Claudia Wieland: Mejor no. Lo mejor es abrir bien la cama y replegar las sábanas, mantas o acolchados primero hacia los pies. Así la humedad de la noche puede salir del colchón y de la ropa de cama y pasar al aire. Se trata sobre todo de sudor que liberamos al dormir. Luego habría que ventilar bien la habitación, para que la humedad salga del ambiente. Solo después, si uno quiere, puede tender la cama. Pero recomendamos, por ejemplo, no utilizar el grueso cubrecama que antes se estilaba tanto, para que siga llegando aire al colchón y se pueda ventilar bien. dpa: ¿Cuál es la mejor manera de hacer la cama? Wieland: Personalmente, sacudo el acolchado y lo doy vuelta y doblo una vez, de manera que no cubra todo el colchón. Eso depende también un poco del acolchado, de si se trata de una manta aireada y liviana o de una pesada. Cuanto más firme y pesado sea el acolchado, más cubre el colchón, lógicamente. Recomiendo además sacudir con cuidado los almohadones o almohadas, dependiendo del relleno de estos, para que el contenido no se apelmace. En el caso de almohadones con forma ergonómica no debería hacerse esto, porque en el peor de los casos se los podría arruinar. dpa: A muchos les gusta cuando la cama está bien cubierta. ¿Qué les aconsejaría? ¿Cuánto tiempo deberían airear el colchón antes de tender la cama? Wieland: Unos cuantos minutos. O sea, quizá mejor primero ducharse o poner a hacer el café, luego abrir las ventanas y finalmente hacer la cama. dpa