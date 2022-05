Bonos Tesoro caen por apuesta alza tasas por inquietud inflación

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro extendieron su caída en Nueva York, impulsando el rendimiento de la nota de referencia a 10 años al máximo en más de tres semanas, ya que las renovadas preocupaciones por la inflación respaldaron las expectativas de múltiples aumentos de tasas de la Reserva Federal en los próximos meses.

Los bonos de referencia con vencimiento intermedio encabezaron la caída de los bonos del Tesoro con un aumento de los rendimientos a cinco, siete y 10 años en alrededor de 12 puntos básicos, a medida que las operaciones de bonos estadounidenses alcanzaban a otros mercados financieros después de estar cerrados el lunes por el feriado del Día de los Caídos. Los comentarios agresivos del gobernador de la Fed Christopher Waller fueron un factor que estimuló la debilidad de los bonos, mientras que la perspectiva de ventas de deuda corporativa también pesó sobre la confianza en los bonos del Tesoro.

Reforzando la especulación de que los bancos centrales están listos para endurecer la política monetaria durante el verano, el petróleo avanzó a un máximo de dos meses mientras que los datos de inflación europea de mayo superaron las previsiones de los economistas.

Los operadores están descontando casi por completo dos aumentos de tasa de medio punto en junio y julio, e incluso ven probabilidades de una tercera alza de este tipo en septiembre, muestran los swaps.

A pesar de la liquidación del martes, el rendimiento a 10 años de EE.UU. todavía está unos 35 puntos básicos por debajo del máximo alcanzado a principios de este mes. Los inversionistas se ven atrapados entre la inflación elevada y el endurecimiento de la política monetaria, cuyo objetivo es ralentizarla, pero que también se considera cada vez más como una amenaza para la economía.

Los bonos alemanes reflejaron las caídas de sus contrapartes estadounidenses después de que los datos mostraran que la inflación de la zona del euro se aceleró a un máximo histórico. Los rendimientos de referencia a 10 años aumentaron 7 puntos básicos hasta el 1,12%, mientras que la tasa de la deuda italiana equivalente alcanzó su nivel más alto en tres semanas.

Los mercados monetarios descuentan 115 puntos básicos del ajuste del Banco Central Europeo para diciembre. Mientras que el BCE se prepara para elevar los costos de endeudamiento por primera vez en más de una década, el gobernador del banco central de Italia, Ignazio Visco, anteriormente reiteró la necesidad de que las alzas sean “ordenadas”.

Aun así, muchos banqueros centrales de todo el mundo ven la necesidad de una acción más audaz. Christopher Waller de la Fed abogó el lunes por más alzas de tasas hasta que cedan las presiones de precios y respalda incrementos de 50 puntos básicos en “varias” reuniones.

La caída de los bonos del Tesoro también parece estar impulsada por el reequilibrio de las carteras de fin de mes. JPMorgan Chase & Co. estima que dichos flujos pueden provocar un rendimiento superior del 1% al 3% en las acciones durante la última semana de mayo, ya que los fondos de pensiones alejan las asignaciones de los bonos. Una gran lista de ventas de bonos corporativos también puede estar jugando un papel.

No obstante, los bonos del Tesoro han tenido un retorno de 0,8% en mayo, en vías a detener cinco meses consecutivos de pérdidas.

