Banco central de Argentina compra unos 790 million $ para sus reservas en mayo, ojos puestos en meta con FMI

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - El banco central de Argentina (BCRA) vendió el martes unos 190 millones de dólares de sus reservas para abastecer la demanda, con lo que finalizó mayo con un resultado positivo de solo unos 790 millones, lo que complica el cumplimiento de una de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El reciente acuerdo con el organismo crediticio por una deuda de unos 44.000 millones de dólares fijó como objetivo para fin de junio un incremento de 4.100 millones de dólares en las reservas internacionales netas de la entidad monetaria local.

"La atención sigue focalizada en la capacidad de acumular reservas por parte del BCRA en lo que resta del trimestre, no sólo para cumplir con dicha meta del FMI sino también porque con posterioridad el balance cambiario ya resultaría menos favorable", dijo Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Mientras tanto, avanza la primera revisión por parte del FMI de los compromisos asumidos por el país en el nuevo acuerdo firmado a inicios de marzo, que además se incluye reducir la inflación, bajar el déficit fiscal y achicar subsidios, entre otros puntos.

"Seguimos trabajando de manera virtual hacia la primera revisión del programa. Se está avanzando a buen ritmo y esperamos comunicar pronto sobre la conclusión de la misión", sostuvo un portavoz el FMI el martes ante la consulta de Reuters.

En abril, el BCRA compró del mercado 161 millones de dólares, en tanto que durante el primer trimestre del año el resultado fue negativo en 48 millones de dólares, según datos de la entidad.

"Estamos en una situación bastante extraña, en el sentido de que hoy no es que el campo no esté liquidando, y las exportaciones están tocando récord. Incluso se está liquidando todo de manera fluida, pero el problema es que no se están acumulando dólares", dijo Nicolás Chiesa de Portfolio Personal Inversiones.

"Y si en un momento así -con la estacionalidad a su favor-, el banco central no puede acumular reservas, la preocupación para los meses que vienen es creciente", afirmó.

Por otra parte, Argentina anunció el martes que acordó con el Club de Paris diferir los pagos de deuda hasta fines de septiembre de 2024 o hasta alcanzar un nuevo acuerdo.

"Sin embargo, se especula con que se definan nuevos términos de pago en el próximo mes de junio", dijo la correduría StoneX.

* El peso mayorista se depreció un 0,15%, a 120,19/120,20 por dólar en un mercado abastecido por el BCRA ante un incremento de la demanda genuina de divisas.

* "La demanda por pagos de importación de energía, sumada a la propia de cada fin de mes por cierre de posiciones exigió una fuerte intervención oficial para subsanar el faltante de divisas en el mercado", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

* La moneda argentina en los segmentos alternativos se negoció a 211,3 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL), a 208,5 en el denominado "dólar MEP" y a 207 por dólar en la referencial franja informal.

* Los bonos en la plaza extrabursátil cayeron un 0,7% promedio, con lo que acumularon durante mayo una baja del 2,2%, sostenidos levemente por las emisiones ligadas a la inflación, mientras que el riesgo país del banco JP.Morgan bajaba cuatro puntos básicos, a 1.920 unidades hacia las 2000 GMT.

* Por su parte el índice accionario líder S&P Merval perdió un 1,01%, a un cierre provisorio de 92.288,03 puntos, con lo que finalizó el quinto mes del 2022 con un alza del 4,57%.

* Los activos locales se mantuvieron atentos a la tendencia de las plazas externas ante el alza del costo de vida en Europa y el acuerdo de la Unión Europea para prohibir de forma parcial las importaciones de crudo desde Rusia.

