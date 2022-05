Reservas de uranio altamentente enriquecido de Irán aumentan 30%

(Bloomberg) -- Los supervisores atómicos informaron que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán aumentaron y que la República Islámica sigue sentando las bases para una gran expansión de su capacidad de producir combustible nuclear.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publicó su informe trimestral sobre salvaguardias, mientras las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre la reactivación de su acuerdo nuclear siguen estancadas.

Las conversaciones para frenar las actividades nucleares de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones se interrumpieron hace dos meses, y los diplomáticos han dicho que las perspectivas de alcanzar un acuerdo a corto plazo parecen sombrías.

En ausencia de restricciones, Irán ha acumulado 43 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un aumento del 30% en los últimos tres meses, según informó el lunes el OIEA en un documento restringido de 16 páginas al que tuvo acceso Bloomberg. El Gobierno de Teherán también siguió obstruyendo una investigación sobre rastros de uranio muestreados en varios lugares no declarados, escribieron los inspectores en un segundo documento de 10 páginas.

“Irán no ha dado explicaciones técnicamente creíbles”, escribió el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi. “El organismo no puede confirmar la exactitud y la integridad de las declaraciones de Irán en virtud de su acuerdo de salvaguardias amplias”.

La sugerencia de que Irán podría estar proporcionando información incompleta tiene consecuencias potencialmente graves. Todo el aparato internacional de normas que aplica el OIEA se basa en la verificación de la exactitud y la exhaustividad del material nuclear declarado por las naciones y las actividades relacionadas con la energía nuclear.

“La agencia sigue dispuesta a colaborar sin demora con Irán para resolver todas estas cuestiones”, dijo Grossi.

La Junta de Gobernadores del OIEA, compuesta por 35 miembros, se reúne el 6 de junio en la capital austriaca, donde los diplomáticos podrían aprobar una resolución para censurar formalmente a Irán. El país ya ha sido remitido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por violar sus obligaciones en materia de salvaguardias nucleares.

Irán ha declarado previamente su intención de instalar decenas de centrifugadoras avanzadas, potencialmente a corto plazo. Desde que Irán suspendió parte de la vigilancia del OIEA en represalia por las sanciones hace un año, los inspectores no han podido verificar el estado de esos planes. El hecho de que Irán haya tardado en instalar máquinas más eficaces para separar los isótopos de uranio sugiere que podría querer evitar una escalada a corto plazo, según un alto diplomático en Viena con conocimiento del programa.

