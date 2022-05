Crudo Brent supera US$120 mientras China suaviza cierres covid

(Bloomberg) -- El crudo Brent superó los US$120 dólares, luego que China relajara los cierres para controlar el virus mientras que la Unión Europea trabaja en un plan para prohibir las importaciones de crudo ruso.

El petróleo subió un 1,9% para alcanzar su precio de cierre más alto desde el 8 de marzo, extendiendo el repunte del 6% de la semana pasada. El principal centro comercial de China, Shanghái, permitió a todas las fábricas reanudar sus operaciones a partir de junio, mientras que las autoridades dijeron que el brote de coronavirus en Pekín está controlado. Las negociaciones de futuros de crudo en Estados Unidos fueron escasas debido al feriado del Día de los Caídos.

Los líderes de la UE tienen la intención de llegar a un acuerdo político el lunes sobre un embargo de petróleo ruso para castigar a Moscú por su invasión a Ucrania, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato. El bloque no logró el domingo acordar un paquete de sanciones revisado. Hungría se niega a respaldar un compromiso, a pesar de las propuestas destinadas a garantizar que sus suministros de petróleo sigan fluyendo.

El crudo Brent se encamina a una sexta alza mensual consecutiva, en lo que sería la mayor racha en más de una década. El avance se ha visto impulsado por las repercusiones de la guerra en Ucrania, así como por el aumento de la demanda a medida que más economías salen de las restricciones relacionadas con la crisis. En EE.UU., la temporada de alto tráfico de verano comenzó el fin de semana con un aumento de los precios de las gasolina al por menor que alcanzó un récord.

Según datos de GasBuddy, la demanda semanal de gasolina en EE.UU. aumentó un 0,5% el sábado y domingo respecto a la semana anterior y superó en un 1,2% el promedio de las últimas cuatro semanas.

“La escasa oferta, la demanda china y el inicio de la temporada de conducción en EE.UU. están en el punto de mira”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank A/S. Al mismo tiempo, la OPEP+ se ha quedado atrás en los objetivos de producción y tiene dificultades para cumplir las cuotas.

La tenaz adhesión de China a su política de “covid cero”, personificada en el cierre de Shanghái que comenzó a fines de marzo, ha minado la demanda de energía, y una flexibilización ayudaría a sostener el consumo mundial. Los funcionarios de la Administración han advertido de los daños económicos derivados de las restricciones y han prometido apoyo para compensar el impacto.

En la reunión de esta semana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados sobre la política de suministro, se espera que el principal miembro, Arabia Saudita, aumente sus precios oficiales de julio. Saudi Aramco podría elevar el Arab Light para su venta a Asia el mes que viene en US$1,50 el barril, según una encuesta de Bloomberg.

