Chile presenta a Eduardo Berizzo como nuevo DT tras no clasificar a Catar-2022

El nuevo entrenador de Chile, el argentino Eduardo Berizzo, dijo el lunes que será necesario "redoblar esfuerzos" después de "la frustración" generada en el equipo al no clasificar para la disputa del Mundial de Catar-2022 del próximo noviembre.

Santiago, 30 Mayo 2022 (AFP) - El nuevo seleccionador de Chile, el argentino Eduardo Berizzo, dijo este lunes que será necesario "redoblar esfuerzos" después de "la frustración" generada en el equipo al no clasificar para la disputa del Mundial de Catar-2022 del próximo noviembre."La sensación de frustración por no ir al Mundial te tiene que hacer redoblar esfuerzos. Todo el mundo tiene que redoblar compromiso, todo el mundo tiene que hacer más de lo que hacía (…) Debemos comprometernos más, trabajar, trabajar y trabajar más", declaró Berizzo en la rueda de prensa de su presentación.El nuevo entrenador de 'la Roja' tiene ante sí la eterna tarea de renovar un equipo que, a pesar de la decadencia, todavía vive de los réditos obtenidos por la generación dorada ganadora de dos copas América consecutivas en 2015 y 2016.Sin embargo, no ha podido clasificar para los dos últimos campeonatos del mundo: Chile no estuvo en Brasil-2018 ni estará en Catar-2022, ya que quedó séptimo en las clasificatorias sudamericanas, lejos de los cuatro primeros puestos de acceso directo y del quinto del repechaje.Con respecto al estilo de juego, Berizzo destacó que, en buena parte gracias a lo aprendido trabajando junto a su compatriota Marcelo Bielsa, el estilo que espera imponer con Chile será un fútbol de ataque."He labrado mi metodología de trabajo apoyándome en sus enseñanzas, pero es propia (...) Me gusta atacar, poseer el balón, que mi equipo sea protagonista del partido a través de la pelota y para eso necesitamos recuperarla y ser agresivos", destacó el seleccionador sobre el estilo que quiere implementar en el campo con Chile.La primera prueba la tendrá el próximo 6 de junio de visita ante Corea del Sur en una gira por Asia en la que también se verá las caras contra Túnez en la semifinal de la Copa Kirin en Japón, y contra el seleccionado nipón o Ghana si llega a la final.Berizzo llega al banquillo de Chile después de dirigir a Paraguay entre 2019 y 2021. A nivel clubes entrenó al argentino Estudiantes, el chileno O'Higgins y los españoles Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao.apg/ol