Policía iraní dispara y lanza gases lacrimógenos para dispersar protestas por derrumbe de un edificio

DUBÁI, 28 mayo (Reuters) - La policía iraní utilizó gases lacrimógenos y realizó disparos al aire para dispersar otra noche de protestas por el derrumbe de un edificio en la ciudad suroccidental de Abadán, que las autoridades atribuyen a la corrupción y a la falta de seguridad, según la agencia de noticias Fars y posteos en redes sociales.

Las autoridades de la región petrolera de Juzestán, donde se encuentra Abadán, dijeron que el número de muertos había aumentado a 28 y que otras 37 personas habían resultado heridas en el derrumbe del edificio residencial y comercial de 10 plantas ocurrido el lunes. Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas por infracciones en la construcción, señalaron.

Las autoridades que investigan la catástrofe han detenido al actual alcalde de Abadán y a su predecesor, así como a varios empleados municipales, en un contexto de acusaciones de que se ignoraron las advertencias de seguridad.

La agencia Fars dijo que una protesta en Abadán el viernes por la noche se volvió violenta cuando la multitud entró por la fuerza en las ruinas del edificio, donde continuaban las operaciones de rescate. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparos de advertencia, señaló.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a la gente corriendo para ponerse a cubierto. Se oían gritos de "No disparen, no disparen" y el sonido de los disparos. Reuters no pudo autentificar las imágenes de forma independiente.

Al igual que durante las anteriores protestas por el alza de los precios de los alimentos, los residentes han denunciado la interrupción de los servicios de internet, un aparente intento de impedir el uso de las redes sociales para organizar concentraciones y difundir videos. Las autoridades niegan haber bloqueado el acceso a la red. (Reporte de la redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)