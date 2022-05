El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Honda), víctima de una fractura del brazo derecho en julio de 2020, volverá a operarse de este brazo "la próxima semana", anunció el sábado en la víspera del Gran Premio de Italia.

"Seré operado la semana que viene. Desde la lesión siento grandes limitaciones. Me he dado cuenta esta temporada de que no disfruto, sufro mucho, no corro como quiero", indicó el español, sin poder precisar la duración de su indisponibilidad.

