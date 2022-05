Djokovic, Nadal y Alcaraz inicia el asalto final a la Copa de los Mosqueteros

Los tres grandes aspirantes al título en Roland Garros, el serbio Novak Djokovic y los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, iniciarán el domingo la segunda semana en el torneo parisino, con el comienzo de los octavos de final.

Sin ceder un solo set en los primeros tres partidos, Djokovic se enfrentará en el segundo turno de la Suzanne Lenglen al argentino Diego Schwartzman (N.6), único representante del tenis sudamericano en la segunda semana de Roland Garros.

"Es uno de los jugadores más rápidos del circuito y sus mejores resultados los ha tenido en tierra. Le conozco muy bien y ya hemos jugado excelentes partidos en diferentes superficies. Cuando juegas contra él, siempre esperas que la pelota vuelva, pero estoy listo para la batalla física", destacó el serbio sobre el 'Peque'.

"Tendré que sacar más fuerte, a las líneas, porque él es uno de los mejores devolvedores del mundo; moverle en la cancha y aprovechar cualquier momento en el que él pueda bajar el nivel. Cualquier chance hay que tomarla sino las cosas se vuelven muy complicadas", declaró por su parte el argentino tras superar con un gran juego al búlgaro Grigor Dimitrov (N.21).

- Schwartzman contra el N.1 -

Semifinalista en París en 2020 y cuartofinalista en 2018 y 2021, Schwartzman ya se midió una vez en Roland Garros al ganador de 20 Grand Slam: fue en 2017 y el serbio ganó en cinco sets, por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1.

Si supera al argentino, Djokovic podría encontrarse en cuartos con otro viejo conocido, Rafael Nadal, que en su 'casa', la Philippe Chatrier, recibirá al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.9), un partido con el morbo de que el joven americano se entrena con frecuencia en la academia que tiene el 13 veces campeón en París en su Mallorca natal y está ahora asesorado por Toni Nadal, tío de 'Rafa' y que fuera su entrenador durante toda su carrera hasta finales de 2017.

"Para mí es muy simple: es mi tío, no tengo dudas de que quiere lo mejor para mí y no creo que no quiera que yo gane, aunque trabaje con otra persona. Cero problema. Los sentimientos que tenemos el uno para el otro seguirán siendo los mismos", explicó un Nadal que también llega a octavos sin ceder un set y, más importante, sin señales de dolor en ese pie izquierdo que le traicionó en el Masters 1000 de Roma diez días antes del inicio de Roland Garros.

- Cuadro femenino muy abierto -

Y en la sesión nocturna de la central jugará la otra baza española al título, el joven Carlos Alcaraz, que a sus 19 años está llamado a ser en un futuro muy cercano una de las grandes estrellas del tenis mundial.

Si supera al ruso Karen Khachanov (N.25), en cuartos podría encontrarse a su compatriota Bernabé Zapata (N.131) o al alemán Alexander Zverev (N.3), con la perspectiva de un eventual duelo en semifinales ante Djokovic o Nadal.

Si en el cuadro masculino no ha habido sorpresas entre los Top 10, la escabechina habida en el torneo femenino ha dejado unos octavos de final, al menos los del domingo, muy abiertos.

Por ranking, el partido más atractivo será el que abra la jornada en la central a partir de las 10h00 GMT) y que enfrentará a la canadiense Leylah Fernandez, N.18 y finalista en el último US Open, y a la estadounidense Amanda Anisimova, semifinalista en París en 2019.

- Principales partidos programados para la jornada del domingo 29 de mayo en Roland Garros:

. Court Philippe Chatrier

(A partir de las 10h00 GMT)

Leylah Fernandez (CAN/17) - Amanda Anisimova (USA/27)

Elise Mertens (BEL/31) - Coco Gauff (USA/18)

Felix Auger-Aliassime (CAN/9) - Rafael Nadal (ESP/5)

(No antes de las 18h45 GMT)

Karen Khachanov (RUS/21) - Carlos Alcaraz (ESP/6)

. Court Suzanne-Lenglen

(A partir de las 09h00 GMT)

Martina Trevisan (ITA) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Novak Djokovic (SRB/1) - Diego Schwartzman (ARG/15)

Alexander Zverev (GER/3) - Bernabé Zapata (ESP)

Jil Teichmann (SUI/23) - Sloane Stephens (USA)

mcd/dam