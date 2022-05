Tratamiento con anticuerpos de Roche funcionaría contra linfoma

(Bloomberg) -- Roche Holding AG dijo que una terapia de anticuerpos experimental mostró signos de funcionar en pacientes con un tipo de linfoma después de un tratamiento intenso con otros medicamentos.

El fármaco tuvo un efecto duradero 12 meses después en pacientes con linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario que habían probado otros tres tratamientos, dijo la farmacéutica suiza el viernes.

Roche presentará los datos de la fase II del tratamiento, llamado glofitamab, el próximo mes en la conferencia de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y la reunión de la Asociación Europea de Hematología.

“Estos datos nos acercan un paso más hacia nuestro objetivo de encontrar soluciones para las personas con linfoma difuso de células B grandes que han recibido un tratamiento previo intensivo, que a menudo recae y se vuelve más agresivo cada vez que regresa”, dijo el director médico de Roche, Levi Garraway, en un comunicado.

La compañía tuvo un gran revés a principios de este mes cuando un medicamento contra el cáncer anunciado como un posible éxito de taquilla fracasó en un estudio en pacientes con la forma más común de cáncer de pulmón.

Nota Original:

Roche Antibody Treatment Shows Signs of Working Against Lymphoma

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.