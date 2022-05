SEC envió consulta a Musk sobre su gran participación en Twitter

Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., arrives at court during the SolarCity trial in Wilmington, Delaware, U.S., on Tuesday, July 13, 2021. Musk was cool but combative as he testified in a Delaware courtroom that Tesla's more than $2 billion acquisition of SolarCity in 2016 wasn't a bailout of the struggling solar provider.

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos envió el mes pasado una consulta a Elon Musk sobre la forma en que reveló su gran participación en Twitter Inc., en la señal más clara hasta ahora de que el regulador de Wall Street está examinando los esfuerzos del magnate para comprar la red social.

La SEC solicitó información a Musk sobre el momento de su divulgación y el tipo de documento que presentó, según una carta fechada el 4 de abril. El regulador le preguntó a Musk por qué la gestión “no parece haberse realizado dentro de los 10 primeros días tras la fecha de adquisición, tal como se requiere”.

Musk reveló el 4 de abril que adquirió más del 9% de la empresa —una semana más tarde de lo que permiten las regulaciones-, y lo hizo utilizando un documento típicamente reservado para inversionistas pasivos.

La carta de la oficina de fusiones y adquisiciones de la SEC se centra en un formulario que los inversionistas deben presentar cuando acumulan más del 5% de una empresa. El documento donde Musk anunció su participación en Twitter indicaba que el multimillonario cruzó el umbral el 14 de marzo e inicialmente lo hizo en un formulario 13G para inversionistas pasivos, en lugar de utilizar el documento para inversionistas activistas. Desde entonces, Musk se ha embarcado en una oferta muy pública para comprar Twitter.

La forma en que Musk reveló su participación en Twitter también es objeto de varias demandas de inversionistas.

Musk ha tratado de enmarcar su intento de comprar la plataforma como una cruzada por la libertad de expresión. En su carta, la SEC también pidió a Musk que explicara sus declaraciones en las que cuestiona si Twitter “se adhiere rigurosamente” a los “principios de libertad de expresión”.

Nota Original:

SEC Sent Query to Musk Last Month Over Major Twitter Stake (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.