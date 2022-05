MERCADOS A.LATINA-Extienden alzas, peso colombiano corrige antes de elecciones

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 27 mayo (Reuters) - La mayoría de mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron el viernes con alzas, en línea con Wall Street, en medio de la debilidad del dólar; aunque el peso colombiano se depreció antes de las elecciones presidenciales del domingo. * La moneda estadounidense anotó su segunda baja semanal seguida, debido a que los operadores esperan alzas menos agresivas de las tasas de interés de la Reserva Federal, y porque la mejoría en datos sobre inflación y gasto de los consumidores alivió el temor a una recesión. * El próximo lunes no habrá operaciones en las plazas de Estados Unidos con motivo del Día de los Caídos ('Memorial Day'), situación que condiciona a los mercados de economías emergentes. * En tanto, la mayoría de mercados de la región reaccionaron a datos de consumo en Estados Unidos que suavizaban las preocupaciones en torno al crecimiento económico y que daban señales de que probablemente se llegó a lo peor en inflación. * El peso colombiano borró las ganancias iniciales que lo llevaron a máximos de un mes y terminó con baja de un 0,29% a 3.933,50 unidades por dólar, a dos días de las elecciones presidenciales. * No obstante, en la bolsa el índice referencial MSCI COLCAP repuntó un 1,57% a 1.532,31 puntos. * El peso mexicano se fortaleció un 0,79% a 19,6064 por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado, subió un 0,61%. * En Brasil, el real avanzó un 0,8% y el índice de acciones Bovespa subió un leve 0,05%. * El peso chileno cerró con ligera alza de un 0,12% a 824,50/824,80 unidades por dólar, en una jornada volátil, en medio de un importante repunte en el precio del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el índice líder de la bolsa de Santiago, el IPSA ganó un 2,22% y alcanzó los 5.387,06 puntos, un nivel no visto desde mediados de febrero de 2019. * En contraste, la moneda peruana, el sol, perdió un 0,93%, a 3,690/3,693 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima sumaba un 1,44%, a 543,42 puntos. * En Argentina, el peso se devaluó un 0,12%, a 119,55/119,56 por dólar mediante seguimiento del banco central (BCRA), el que pudo comprar unos 60 millones de dólares y así sumar un saldo favorable de unos 162 millones en la semana. * En la bolsa, el índice argentino líder S&P Merval quedó equilibrado en los 93.683,29 puntos como cierre provisorio, para aumentar un 6,31% en la semana. Cotizaciones a las 2129 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.022,96 0,33 -17,07 emergentes MSCI América Latina 2.452,74 1,89 17,12 Bovespa Brasil 111.941,68 0,05 6,7917 IPC México 52.463,55 0,61 -1,52 Argentina MerVal 93.683,29 -0,03 12,20 COLCAP Colombia 1.532,31 1,57 8,67 IPSA Chile 5.387,06 2,22 25,05 Selectivo Perú 544 1,55 6,18 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,7295 0,18 17,74 Peso Mexicano 19,5650 1,50 4,63 Peso chileno 825,9 -4,80 3,16 Peso colombiano 3.926,45 -4,12 +3,42 Sol peruano 3,6710 0,15 +8,80 Peso argentino 119,55 -7,15 -14,10 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero y Vicente Valdivia en Santiago y Jorge Otaola en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)