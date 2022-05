Los Warriors eliminan a Dallas y están de vuelta en las Finales de la NBA

Con una actuación estelar del veterano Klay Thompson, los Golden State Warriors eliminaron este jueves a los Dallas Mavericks por 120-110 (global 4-1) y disputarán sus sextas Finales de la NBA de los últimos ocho años.

Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green, el emblemático trío de líderes de los Warriors, peleará por su cuarto anillo en las Finales que arrancarán el 2 de junio frente a los Miami Heat o los Boston Celtics.

Ningún equipo había logrado tantas presencias en las Finales de la NBA desde los Chicago Bulls de Michael Jordan, que lograron seis campeonatos entre 1991 y 98.

El primer partido de las Finales se disputará en el Chase Center de San Francisco (California), donde 18.000 aficionados celebraron el jueves por todo lo alto el triunfo de Golden State frente a los Mavericks de Luka Doncic (28 puntos), que nunca lograron poner en riesgo la victoria.

Tras dos temporadas de pesadilla, en las que llegaron a acabar en el último puesto en 2020, los Warriors están a un paso de retomar una dinastía que muchos daban por terminada en 2019, cuando cayeron en las Finales ante los Toronto Raptors y Kevin Durant se marchó a los Brooklyn Nets.

"Este es un grupo al que nadie creía que iba a volver aquí", dijo Draymond Green tras el juego. "Klay Thompson pasó por dos lesiones catastróficas. Steph Curry se rompió la mano y hace dos años ganamos solo 15 partidos. Pero este equipo siguió luchando cada día y aquí estamos. Estamos de vuelta".

Stephen Curry, el líder del equipo, se quedó el jueves en 15 puntos y 9 asistencias pero acabó siendo reconocido con el primer galardón Magic Johnson al MVP (Jugador Más Valioso) de la final de la Conferencia Oeste.

"Es una bendición estar de vuelta a donde pertenecemos, las Finales", dijo Curry entre gritos de "MVP" de sus seguidores. "Sabemos que esto no es el objetivo final, pero tenemos que celebrarlo por todo lo que hemos pasado estos tres últimos años".

Curry, Thompson y Green conquistaron sus tres anillos (2015, 2017 y 2018) ante los Cavaliers de LeBron James. Los Warriors también perdieron la Final de 2016 ante los Cavaliers y la de 2019 ante los Raptors, lastrados por graves lesiones de Thompson y Durant.

- La noche de Klay -

En una noche de enormes emociones en San Francisco, la figura más aplaudida fue Klay Thompson, el jugador que simboliza la lucha de los Warriors por volver a lo más alto.

Tras perderse las dos últimas temporadas por lesiones consecutivas, Thompson disfrutó de su redención con una actuación estelar de 32 puntos y 8 triples que apuntilló a los Mavericks.

"Estoy tan contento de estar de vuelta, tan agradecido a este equipo", dijo Thompson sobre la pista. "No quiero emocionarme, faltan aún cuatro (victorias) más, pero no me lo puedo creer".

El cuarto elemento clave del equipo, el técnico Steve Kerr, aumentó su asombrosa racha de 18 eliminatorias ganadas como técnico en la Conferencia Oeste.

Los Mavericks habían logrado el martes un triunfo en su cancha con el que evitaron la barrida en esta serie pero el jueves hincaron la rodilla en un partido que se empezó a romper con varios triples seguidos de Thompson en el segundo cuarto.

Dallas, que dio la gran sorpresa en la pasada eliminatoria al eliminar a los favoritos Phoenix Suns, sacó el orgullo en un frenético cierre del tercer cuarto en el que firmaron un parcial de 15-0 con un Doncic desbocado.

El base esloveno se encargó de 10 puntos de esa racha y llamó a la batalla a sus compañeros con dos espectaculares triples seguidos, sus dos primeros de la noche.

Los Warriors, que vieron su ventaja reducida a 10 puntos, aceleraron al inicio del último cuarto y no dejaron que sus rivales se acercaran más en el marcador.

El pívot Kevon Looney, con 10 puntos y 18 rebotes (11 ofensivos), volvió a ser clave para dar segundas oportunidades de tiro a los Warriors en la recta final mientras Doncic y el resto de los Mavericks se quedaban sin gasolina para la remontada.

"No hemos jugado nuestro mejor partido, pero hemos conseguido muchas cosas", dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. "Hemos puesto los cimientos. Ahora podemos empezar a construir".

