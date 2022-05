Johnson pide misiles para que Ucrania ataque a ‘cocodrilo’ Putin

(Bloomberg) -- Boris Johnson llamó a entregar más apoyo militar a Ucrania mientras lucha contra las fuerzas rusas, incluido el envío de armas avanzadas como un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS, por sus siglas en inglés) que puede atacar objetivos desde una distancia mucho mayor.

El primer ministro británico manifestó su apoyo al envío de más armas para Ucrania mientras rechazó la idea de que, con la guerra ahora en su cuarto mes, el presidente Volodímir Zelenski debería centrarse en cambio en llegar a un acuerdo de paz con Rusia que podría hacer que Ucrania ceda territorio.

“¿Cómo puedes lidiar con un cocodrilo cuando te está comiendo la pierna izquierda?” dijo Johnson en una entrevista con Bloomberg Television el viernes, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin. “No se puede confiar en el tipo”.

Ucrania ha estado pidiendo a las naciones que le suministren el MLRS mientras lidia con los avances de las tropas rusas en la región oriental de Dombás. Esa solicitud ha sido recibida con cierta cautela sobre si acercaría a las naciones aliadas a una confrontación directa con Rusia. Si bien el MLRS sería más efectivo contra la artillería rusa, su despliegue aumentaría el riesgo de que los misiles aterricen en la frontera con Rusia, ya sea intencionalmente o por accidente.

El MLRS “les permitiría defenderse de esta brutal artillería rusa, y ahí es donde el mundo debe ir”, dijo Johnson. El primer ministro dijo que las fuerzas de Putin “continúan masticando terreno” en la región de Dombás, logrando un “progreso lento, pero me temo palpable”.

Los funcionarios ucranianos han expresado su preocupación en los últimos días de que, a medida que avanza la guerra, se verán obligados a negociar un alto el fuego con Rusia, incluido el acuerdo de ceder territorio en el este. Zelenski se encuentra entre los que insisten en que Ucrania no cederá ningún territorio para detener los combates.

‘Salvando vidas’

“La presión sobre Rusia es literalmente una cuestión de salvar vidas”, dijo Zelenski en un discurso nocturno. “Cada día de retraso, debilidad, diversas disputas o propuestas para ‘apaciguar’ al agresor a expensas de la víctima, son nuevos ucranianos asesinados. Y nuevas amenazas para todos en nuestro continente”.

Johnson dijo que es “absolutamente vital que sigamos apoyando militarmente a los ucranianos”. Sin embargo, también descartó usar al Ejército británico para ayudar a limpiar las minas de los puertos ucranianos, y solo dijo que el Reino Unido trabajaría con socios internacionales para ayudar a Ucrania a hacerlo.

Antes de que Putin comenzara su guerra en febrero, las naciones, incluso en el norte de África, dependían de Ucrania para el suministro de trigo, maíz y aceite de girasol. Pero el grano ahora se encuentra en silos, con rutas de envío bloqueadas en el Mar Negro. Ha crecido la presión sobre Estados Unidos y otros aliados para que tomen medidas para evitar que la situación aumente el hambre en el mundo.

Putin ha dicho que está dispuesto a facilitar las exportaciones, pero solo si se levantan las sanciones contra su país, una condición rechazada por EE.UU., Reino Unido y otros.

Escoltas marítimas

Países como Estonia y Lituania quieren un sistema en el que los cargueros de granos sean escoltados a través del Mar Negro por buques de guerra de naciones aliadas para que las exportaciones ucranianas vuelvan a fluir. Eso requiere que primero se eliminen las minas alrededor de los puertos y que Rusia acepte permitir el paso seguro de los barcos.

También requeriría el apoyo de Turquía: el acuerdo de Montreux de 1936 permite a Turquía regular el tráfico marítimo a través del estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro durante la paz y la guerra por igual, lo que significa que puede negarse a permitir la entrada de buques de guerra.

Johnson dijo que tuvo una “buena conversación” con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en los últimos días. “No voy a pretender que hay una solución inmediata que podemos hacer con un chasquido de dedos”, dijo.

Un funcionario del Reino Unido dijo esta semana que actualmente no hay planes para que los buques de guerra británicos se utilicen como escoltas para los cargueros de granos.

El primer ministro británico ha tratado de poner a su Gobierno al frente de los esfuerzos internacionales para reforzar la capacidad de Ucrania para resistir la agresión de Rusia y ha establecido una relación personal con Zelenski.

Ese enfoque ha funcionado para Johnson en múltiples frentes, permitiéndole reconstruir algunas relaciones internacionales que fueron dañadas por la separación del Reino Unido de la Unión Europea y eliminando la urgencia de los movimientos para reemplazarlo de algunos miembros de su gobernante Partido Conservador.

